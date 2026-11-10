Dopo Lumen, una piccola luce nella notte, e Drift, una deriva verso profondità più oscure, Celletti prosegue il suo percorso musicale esplorando un territorio ancora più intimo

Ci sono amori che finiscono, ma non smettono di esistere. Lasciano una traccia silenziosa, un’eco che attraversa il tempo e continua a vivere dentro di noi.

È da questa emozione che nasce Sillage https://open.spotify.com/intl-it/track/0PgUR6raI2wuQxIntmkJ1d?si=56ecad4059e44a27, il nuovo inedito della pianista romana Alessandra Celletti, disponibile sulle principali piattaforme di streaming e anticipazione dell’album The geometry of air.

Dopo Lumen, una piccola luce nella notte, e Drift, una deriva verso profondità più oscure, Celletti prosegue il suo percorso musicale esplorando un territorio ancora più intimo: quello che resta di un sogno quando sembra ormai svanito. Al centro della composizione c’è il potere della musica di dare forma all’invisibile, trasformando l’assenza in una presenza diversa, capace di sopravvivere nel ricordo e nell’esperienza interiore.

Volevo cercare nelle note del mio pianoforte quel punto misterioso in cui l’assenza può trasformarsi, per un istante, in una forma diversa di vita. spiega l’artista L’eco di qualcosa che è stato immensamente reale. E forse la musica, in fondo, serve anche a questo: a dare una forma a ciò che non possiamo più vedere, ma che continua ad abitare dentro di noi. Sillage è la mia piccola traccia di un grande amore.

Il titolo, che evoca una scia lasciata nel passaggio, racchiude il senso più profondo dell’opera: ciò che scompare alla vista può continuare a risuonare, lasciando un segno indelebile. Con la sensibilità che caratterizza la sua ricerca artistica, Alessandra Celletti affida al pianoforte una riflessione delicata e universale sulla memoria affettiva, senza indulgere nella nostalgia, ma cercando nuove forme per ciò che resta. Sillage non è soltanto il ricordo di un amore, ma la sua persistenza in una forma nuova. Una traccia intima che diventa musica e invita ciascun ascoltatore a ritrovare le proprie.

Link al presave dell’album The geometry of air:

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti