Per festeggiare lo straordinario successo della campagna di crowdfunding SATIE MON AMOUR, la pianista internazionale Alessandra Celletti pubblica un poetico video d’animazione firmato da Paola Luciani e una nuova interpretazione della Prima Gnossienne, già online su tutte le piattaforme di streaming.

Nel centenario della scomparsa del compositore parigino, l’artista romana si esibirà inoltre il 10 agosto 2025 a Roma, nell’ambito della rassegna “Concerti del Tempietto”. Si è ufficialmente conclusa, il 18 giugno scorso, la campagna di crowdfunding SATIE MON AMOUR, raggiungendo e addirittura superando l’obiettivo prefissato, grazie al caloroso supporto di oltre 180 sostenitori provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Austria, Germania, Turchia e da altri Paesi del mondo.

Un importante risultato che permetterà ad Alessandra Celletti di realizzare l’album SATIE MON AMOUR, di prossima pubblicazione; mentre è già visibile dal 1° luglio, a cento anni esatti dalla scomparsa di Erik Satie, il poetico video d’animazione firmato da Paola Luciani

“Mi mancheranno quei piccoli appuntamenti quotidiani in cui condividevo un pensiero o un frammento musicale dedicato al mio amato Erik Satie – spiega la compositrice – La mattina aprivo la mia email e trovavo diversi messaggi da Produzioni dal basso con su scritto: “Wow! C’è un nuovo sostenitore per il tuo progetto”. Vedere Satie mon amour crescere giorno dopo giorno, grazie alla generosità di tante persone da ogni angolo del mondo, è stato emozionante e al tempo stesso commovente. Con il prezioso supporto di 184 sostenitori da tante parti del mondo, ora posso finalmente mettere a fuoco i dettagli e dedicarmi alla registrazione dell’album. Intanto, la delicata magia dell’animazione di Paola Luciani mi ha già fatto volare: su una nuvola, accanto a Satie, a suonare insieme sopra i tetti di Honfleur, la sua città natale. Un piccolo sogno diventato immagine”

Intanto il progetto ha già iniziato a prendere vita anche dal vivo. Dopo i concerti a Trieste e a Travo (PC), SATIE MON AMOUR approderà a Roma il 10 agosto, nell’ambito della rassegna “Concerti del Tempietto”: Suonare per i “Concerti del Tempietto” è per me un atto d’amore verso Roma, la mia città” continua Alessandra Celletti “Ma anche un gesto di profonda gratitudine verso un’associazione musicale che, molti anni fa, mi ha offerto l’occasione di muovere i primi passi nel mondo dei concerti. Tornare oggi su quel palco è un po’ un cerchio che si chiude e, allo stesso tempo, una nuova partenza, ricca di consapevolezza e affetto. Con Angelo Jannoni Sebastianini, direttore artistico dei “Concerti del Tempietto”, condividiamo da sempre uno spirito surreale e giocoso, lo stesso che anima la musica di Erik Satie, compositore che entrambi amiamo profondamente“

Inoltre, per il prossimo autunno, sono in programma nuove tappe in prestigiose venue italiane, e non è escluso che SATIE MON AMOUR possa anche attraversare l’oceano. Nel frattempo, a partire dal 27 giugno, è online su tutte le piattaforme di streaming una nuova interpretazione della Prima Gnossienne eseguita da Alessandra Celletti: “È forse il brano di Erik Satie che amo di più, per il suo andamento inesorabile e intensamente espressivo.conclude la pianista Nel 2005, il regista Guy Ritchie scelse una mia esecuzione di questa composizione come colonna sonora del suo film “Revolver”. A distanza di vent’anni, torno a proporla in una versione rinnovata e più intima, per riconfermare il mio profondo amore per quel genio immortale che continua a ispirarmi“

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti