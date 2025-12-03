Nel centenario della scomparsa di Erik Satie, Alessandra Celletti si esibirà live l’11 dicembre 2025 alle ore 20.30 al MAST di Bologna. L’attesa performance sarà la formidabile occasione per presentare in prima assoluta l’inedito Satie et Lúthien

Alessandra Celletti pubblica Satie et Lúthien https://open.spotify.com/track/7cWMX9HqiRh5eehwEFEVNQ?si=eaa5b44c93724635 e lo presenta live in prima assoluta a Bologna.

Nel centenario della scomparsa di Erik Satie, l’artista internazionale Alessandra Celletti si esibirà live l’11 dicembre 2025 alle ore 20.30 al MAST di Bologna, nell’ambito del concerto finale della prima parte della stagione 2025-26 di AngelicA – Centro d Ricerca Musicale.

L’attesa performance dal vivo della talentuosa pianista romana sarà la formidabile occasione per incontrare il calore del suo pubblico e per un piacevole fuoriprogramma nel quale presenterà in prima assoluta l’inedito SATIE ET LÚTHIEN. Già online sulle maggiori piattaforme di streaming, il nuovo brano fa parte dello straordinario progetto “Satie mon amour”.

Attraverso le note del suo pianoforte, Alessandra Celletti ha cercato di rendere qualcosa di fluido e rapido. Evanescente come un incanto che appare e scivola via. Il sorprendente risultato è la splendida composizione intitolata SATIE ET LÚTHIEN (uscita il 21 novembre), dove ha immaginato di far incontrare il geniale Satie e la meravigliosa Lúthien, una delle figure più luminose della mitologia di Tolkien. I due si ritrovano in sogno. Poetica, immortale come il vero amore, Lúthien è leggera come un canto nel bosco e porta con sé la dolcezza dei fiori e la malinconia della sera.

L’esibizione della pianista romana sarà introdotta dalla proiezione del video di animazione Satie mon amour, realizzato da Paola Luciani e già selezionato in diversi festival internazionali. Portare “Satie mon amour” al MAST di Bologna è per me come chiudere un cerchio – spiega Alessandra Celletti – Con il suo spirito di esplorazione è il luogo ideale per far risuonare questa musica tra rigore e sogno. Sono certa che Satie sarebbe stato felice di approdare in un posto simile, dove la curiosità e la sperimentazione sono al centro dell’esperienza sonora, lui che più che un musicista si considerava un fonometrista – un misuratore di suoni“

Nel frattempo, il numero 269 della prestigiosa FRIGIDAIRE (https://www.frigolandia.eu/) vede pubblicare sulle proprie pagine un lungo inserto che Alessandra Celletti, profondamente legata alla rivista fin da quando era ragazzina, dedica al suo amato Satie.

MAST Auditorium

Via Speranza 43, Bologna (BO)

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria a partire dal 3 dicembre 2025 tramite il sito della mostra “Foto/Industria 2025” https://www.mast.org/home

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti