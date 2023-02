Prosegue il viaggio del videomaker Dario Zaid e della musicista Alessandra Celletti per suscitare emozioni attraverso i colori. Un caleidoscopico percorso attraverso arti visive e musica ispirato dai primari e proprio per questo fondamentali colori che tanta influenza hanno anche sull’animo umano e i suoi diversi umori.

Dopo aver rappresentato il rosso della passione e il blu della libertà, Zaid e Celletti propongono il terzo video del Trittico e, con le gradazioni del giallo, dipingono il sentimento più bello, il più semplice ma anche il più complesso e indefinibile: la felicità. «Ci vuole impegno per essere felici. A volte penso che non sia giusto essere felici in un periodo tanto difficile e tanto carico di sofferenza per tante persone in tante parti del mondo. Ma poi mi dico che la felicità, se c’è anche amore, produce altra felicità… E allora ce la metto tutta per essere felice».

Questa una riflessione semplice, quasi un manifesto poetico della musicista che aggiunge: «Amo la musica che attraverso i suoni riesca a comunicare la gioia di vivere e la bellezza del mondo. La musica, che nei due video precedenti era romantica e fluida, in Performing Happyness diventa scherzosa e ironica e la melodia scorre su un ritmo scandito. La scommessa è quella di suggerire la felicità utilizzando una tonalità che oscilla tra modo maggiore e minore».