Un nuovo album (‘This Life’), un singolo (‘Windows’) e un nuovo tour: i Take That sono tornati e si preparano a un 2024 ricchissimo.

I Take That sono tornati! La band inglese ha annunciato un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nono album in studio This Life, in uscita il 24 Novembre. Per celebrare la notizia i Take That hanno anche svelato il loro nuovo singolo Windows.

This Life On Tour vedrà il trio (Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald) esibirsi per 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata in questo tour da un ospite veramente speciale, Olly Murs. Il nuovo singolo dei Take That, Windows, li vede riuniti per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Windows è un bel brano che racconta la storia di chi emerge dall’oscurità alla luce. Un familiare falsetto risuona sulle note iniziali di Windows: è il segno di una nuova era carica di energia, creatività e un continuo desiderio di sfidare e sorprendere.

Take That, il singolo Windows

La musicalità di Windows suggerisce all’ascoltatore cosa potrà aspettarsi da This Life, nono album in studio della band e il primo dopo Wonderland, uscito nel 2017. Affascinanti melodie, cori che svettano, armonie sofisticate che fondono perfettamente le voci del trio nel nuovo album, pronto per uscire il 24 Novembre. «Tornare insieme in studio per questo brano è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo. – ha commentato la band – Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo!».

Nel processo di scrittura e registrazione, la band ha affinato il suo nuovo sound in alcune delle più famose sale di registrazione, inclusi gli Electric Studios di New York e lo storico RCA Studio A di Nashville, entrambi utilizzati da David Bowie, Dolly Parton, The Beach Boys, Adele, Taylor Swift, Maggie Rogers e altri.

Il 2023 è già stato un anno importante per la band, con una serie di performance stellari inclusa l’intimissima al KOKO in supporto di War Child, uno show sold-out al British Summer Time di Hyde Park e quello al King’s Coronation Concert, guardato da più di 12 milioni di persone. Questa estate ha visto anche l’uscita dell’adattamento cinematografico del loro musical da record, The band. Il film, dal titolo Greatest Days, è uscito a giugno.