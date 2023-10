Con un ‘prologue video’, gli Stray Kids annunciano il comeback: il 10 novembre arriva ‘樂-STAR (Rock Star)’.

Tutto è pronto per il comeback degli Stray Kids: l’album 樂-STAR (Rock Star) è atteso per il 10 novembre e, nel frattempo, il gruppo ha pubblicato sul canale YouTube della JYP Entertainment un prologue video (video prologo). L’album arriva a 5 mesi di distanza dall’uscita – a giugno – di ★★★★★ (5-STAR).

La band ha rilasciato il prologue video lo stesso giorno in cui il Time ha inserito gli Stray Kids nella lista dei Next Generation Leader (i leader della prossima generazione). «Gli inni più grunge e da headbanging della band – si legge nell’articolo a firma Chad de Guzman – che comprendono rock, EDM e persino tendenze industriali, hanno subito inizialmente delle critiche per essere troppo rumorosi ed eclettici paragonati ai loro contemporanei del K-Pop, più patinati. Eppure, invece di cambiare marcia per assecondare le aspettative sulle boy band coreane, gli Stray Kids hanno abbracciato il loro suono unico… Allontanarsi dalle aspettative è diventata la ricetta per il successo globale».

Il Time cita anche Changbin: «L’obiettivo è essere continuamente pionieri di nuovi temi [musicali] e far sì che la nostra musica venga riconosciuta come il genere Stray Kids».