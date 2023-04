Dopo ‘Terra’ e ‘Pelle’, Marco Mengoni sceglie ‘Prisma’ per il terzo capitolo della trilogia ‘MATERIA’, in uscita il 26 maggio.

Da qualche giorno i contenuti social di Marco Mengoni presentavano immagini con quel riflesso arcobaleno che solo certe angolatura regalano. E i fan, attenti, avevano già iniziato con più di una supposizione. Ora, il mistero è svelato: l’artista annuncia ‘MATERIA (Prisma)’, terzo capitolo della trilogia iniziata con ‘Terra’ e proseguita con ‘Pelle’. L’album – atteso per il prossimo 26 maggio (Epic Records Italy / Sony Music Italy) – è già in in pre-order a questo link e inpre-save e pre-add da giovedì 4 maggio.

Il prisma, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album. A chiusura della trilogia, intende offrire uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando un mondo di sfumature nascoste. L’annuncio accompagna, così, l’attesa per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 dove Mengoni si presenta con Due vite.

Cover Materia Prisma da Ufficio Stampa W4Y

Il vincitore di Sanremo 2023 torna sul palco della manifestazione a dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con L’essenziale. E per Due vite, intanto, è già arrivato il doppio disco di platino e, ad oggi, sono oltre 50 milioni le visualizzazioni del videoclip ufficiale. Ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, al #49 nella classifica global di Spotify e ha totalizzato 100 milioni di stream audio/video.

Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. E proprio l’Europa sta ascoltando dal vivo l’artista italiano, impegnato in alcuni appuntamenti live nei club tutti sold out. Dopo Parigi e Bruxelles, Marco è atteso il 27 aprile a Francoforte (Batschkapp) e il 29 aprile a Zurigo (Komplex 457).

LEGGI ANCHE: — Diodato in concerto all’Alcatraz di Milano: le immagini del live

Sarà poi la volta degli stadi, dove il cantautore è pronto a tornare quest’estate con Marco Negli Stadi per festeggiare due anni di successi. È, infatti, atteso a Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano(8 luglio). Prima del gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo a Roma. Un evento unico ed eccezionale in una location deputata ai grandi happening che chiuderà la sua fortunatissima prossima stagione live estiva. Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation. I biglietti per tutte le date sono disponibili su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.vivaticket.com.

Cover Materia Prisma da Ufficio Stampa W4Y