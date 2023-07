L’album ‘L’eroe romantico’ de La Sintesi è in uscita il 14 luglio: è stato rimasterizzato e ottimizzato per il vinile.

L’annuncio farà felici i cosiddetti millennial: L’eroe romantico, album d’esordio de La Sintesi, uscirà in vinile (e in versione rimasterizzata) il 14 luglio. Oltre alla versione in vinile nero sarà disponibile una limited edition rossa di 500 copie autografate dalla band. La Sintesi, band seminale della scena rock alternativa italiana degli anni ’90, esordisce con l’album L’eroe romantico (1999, Sony Music – Mescal), con la produzione artistica di Morgan.

A seguito di un tour di quasi 100 tappe in tutti i più importanti club italiani – con diversi concerti come band supporter dei Bluvertigo – il gruppo diventa una delle band protagoniste della cosiddetta generazione MTV, partecipando a diverse iniziative della neo-nata televisione musicale. Tra queste, MTV brand:new Tour insieme a Verdena, Scisma, Moltheni e tanti altri. Nel 2002 La Sintesi partecipa alla 52ma edizione del Festival di Sanremo con Ho mangiato la mia ragazza, brano che anticipa il secondo album Un curioso caso (Sony Music – Mescal), registrato e prodotto da Pino Pischetola, ingegnere del suono celebre per i suoi lavori con Depeche Mode, Robert Palmer e Franco Battiato.

Segue un nuovo tour nei club italiani, alcuni concerti in Svizzera e la partecipazione a MTV Supersonic insieme agli Starsailor, band inglese (in quel momento) tra le più affermate a livello mondiale. Il 2 dicembre 2002 l’ultimo concerto che chiude il Curioso Tour alla Tonnara Florio di Palermo. In una fredda notte di gennaio 2003, La Sintesi sceglie di fermarsi e di attendere il giusto momento per il ritorno. Luglio 2023, 20 anni dopo, quel momento è arrivato! La ristampa dell’album L’eroe romantico su vinile colorato è infatti solo la prima di una serie di importanti novità e sorprese.