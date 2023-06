Kid Gamma ci racconta l’EP d’esordio ‘Disco Sentimento’: un vero manifesto della Generazione Z, di cui l’artista si fa portavoce.

Si chiama Disco Sentimento l’EP d’esordio di Kid Gamma, nome d’arte di Gabriele Gamma. Anticipato dai singoli Farci Male, Kelly e Come Quando Piove, l’EP è disponibile da venerdì 2 giugno per GoMad Concerti/Thaurus Publishing e distribuito da INgrooves. «Disco Sentimento espone tanti problemi adolescenziali. – ci racconta Kid Gamma – Cerco di diventare portavoce della mia generazione, raccontando i problemi con una visione collettiva. Canto di conflitti interiori, vittorie e sconfitte dei ragazzi che stanno diventando adulti. Sono temi che affrontano tutti i ragazzi della Generazione Z».

Prodotto da Roberto PiSk Costa e composto da Giovanni Buttitta, l’EP – precisa l’artista – «ha tutte le mie contaminazioni artistiche». Da un lato il pianoforte («Perché nasco come pianista»), dall’altro l’elettronica. «Un po’ mi sono sbattuto per la musica – ci dice Kid Gamma – e, oltre alla contaminazione classica, ho molte contaminazioni elettroniche. Il genere elettronico sicuramente mi ha cresciuto. Dopo la classica ho infatti iniziato con l’elettronica e il rap. C’è tanta elettronica anche in questo disco».

Le tracce di Disco Sentimento sono cinque, tra cui spiccano due inediti. Il primo è Paura, «una traccia alternative pop che apre il disco. Ha un beat molto energico e descrive la libertà e la spensieratezza». La seconda traccia, Come Quando Piove, è «una lettera d’amore per me». Il terzo brano della tracklist, e il secondo inedito, è Senza Voce: «Racconta la spensieratezza in contrasto alla solitudine e ai segreti in una relazione. – spiega Kid Gamma – Canto l’amore dal punto di vista di un ventenne, genuino e passionale».

Chiudono l’EP Kelly («È il racconto del tema delicato della disforia di genere») e Farci Male, «storia di un amore profondo e travagliato in grado di far girare la testa».