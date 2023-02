Dopo l’annuncio della chart 2022 che premia Taylor Swift come Global Recording Artist, IFPI rivela anche le classifiche per singolo e album dell’anno. L’organizzazione che rappresenta l’industria discografica globale incorona As It Was di Harry Styles come Global Digital Single Award del 2022. Il riconoscimento comprende le performance mondiali di tutti i formati digitali, download e streaming, sia paid che ad– supported. Per la prima volta l’ex One Direction si porta a casa il premio come solista, esattamente nel decimo anniversario della sua vittoria con la band. Era, infatti, il 2013 quando gli 1D raggiunsero la vetta della prima IFPI Global Recording Artist Chart e della IFPI Global Album Chart.

Il cantautore, tra l’altro, è solo la punta di diamante in un’annata che visto una forte performance degli artisti britannici. In classifica, infatti, spiccano anche i Glass Animals al secondo posto con Heat Waves; Elton John e Dua Lipa, la cui collaborazione Cold Heart (PNAU Remix) è al quarto posto; e infine Ed Sheeran, con ben due piazzamenti in Top Ten. Con Shivers è in settima posizione mentre Bad Habits chiude al decimo posto.

Grafica da Ufficio Stampa FIMI

Ma c’è un altro aspetto sottolineato da IFPI e FIMI, ovvero la presenza di quattro brani prevalentemente in lingua spagnola nella Top 20. La star globale Bad Bunny appare due volte, al nono posto con la sua collaborazione con Chencho Corleone, Me Porto Bonito, e al numero 11 con Tití Me Preguntó. Il collega artista portoricano Farruko ha fatto il suo debutto con il suo singolo Pepas arrivato al diciottesimo posto, mentre la star colombiana Karol G ha debuttato con il suo singolo PROVENZA in ventesima posizione.

Ultimo dato rilevante, la IFPI Global Single Chart fa luce sulla rivisitazione e riscoperta di canzoni classiche. Tra queste, Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush è arrivata al sedicesimo posto grazie a Stranger Things. Inoltre, la versione reinventata di Elton John e Dua Lipa di un medley dei successi di Elton John, Cold Heart (PNAU Remix), si è classificata quarta.

La Top 10 Global Digital Single Chart 2022

Harry Styles – As It Was – 2.38 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Glass Animals – Heat Waves – 1.75 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY – 1.74 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) – 1.34 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) The Weeknd – Save Your Tears – 1.32 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Imagine Dragons & JID – Enemy – 1.26 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Ed Sheeran – Shivers – 1.23 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) GAYLE – abcdefu – 1.22 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Bad Bunny & Chencho Corleone – Me Porto Bonito – 1.21 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Ed Sheeran – Bad Habits – 1.20 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

Grafica da Ufficio Stampa FIMI

Se sul versante singoli si impone Harry Styles, negli album a conquistare il primo posto è ‘Un Verano Sin Ti’ della superstar Bad Bunny, il primo artista latino– americano a vincere il premio. Il quinto disco del rapper e cantante portoricano, pubblicato nel maggio 2022, è infatti il più venduto a livello globale nel corso dell’anno appena trascorso. L’album best seller è interamente in lingua spagnola ed è rimasto per 13 settimane in cima alla classifica degli album di Billboard 200. Non solo, è diventato il primo album in spagnolo a essere nominato come Album dell’anno ai GRAMMY Awards.

La Top 10 Global Album Chart 2022

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Taylor Swift – Midnights Harry Styles – Harry’s House BTS – Proof Encanto Cast – Encanto OST Stray Kids – MAXIDENT SEVENTEEN – Face The Sun BLACKPINK – BORN PINK Olivia Rodrigo – SOUR Ed Sheeran – =

La classifica Global Album Chart tiene conto di tutti i formati di consumo nel corso dell’anno solare, dalle vendite fisiche ai download digitali passando per le piattaforme di streaming. È ponderata in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo.

Foto Kikapress – Grafica da Ufficio Stampa FIMI