Calzini, mutande e cose che non vogliamo vedere, ma anche sogni, racconti e perfino poesie: pensieri, parole e oggetti che restano nascosti finché non siamo pronti a prenderli. Ironici e nostalgici, cinici e romantici, dissacranti e accudenti, Sebastiano Forte e Federico Leo, in arte I TU, aprono il Cassetto e tornano sulla scena con il secondo album in uscita il 13 giugno. Un disco disponibile in vinile e su tutte le piattaforme musicali per Altipiani con distribuzione Believe. Dieci tracce che il duo ha scelto di far cantare agli amici incontrati negli anni: artisti e artiste della scena musicale, letteraria e comica. Ogni canzone un ospite diverso, voci che hanno contribuito alla ri-scrittura dei brani, ma che non alterano la coerenza sonora dell’album.

Leo e Forte restano infatti produttori e registi di un lavoro dal suono analogico e vintage. Da una parte la stima e la complicità collettiva, dall’altra un puntuale e costante riferimento alla musica di una vita: quella dei Beatles, dei Queen, dei Duran Duran, di Battisti e di Dalla, degli Earth Wind & Fire. Anticipato dai singoli con Avincola, Carolina Bubbico, Lucio Leoni, Lepre e Francesco Forni, Cassetto ospita ancora il maestro Pino Marino, lo scrittore e musicista Ivan Talarico, il comico Francesco De Carlo, l’autrice e attrice Federica Cacciola, e Violante Placido, anche lei attrice e cantante. Ma chi sono I TU? In un modo o nell’altro è molto probabile averli incontrati.

La loro storia arriva da lontano, è però più facile spiegare chi non sono, invece di spiegare chi sono. Non sono un progetto musicale “veloce” e nemmeno un progetto “ambizioso”, almeno per come è concepita l’ambizione di oggi. Si preoccupano di fare quello che gli piace, senza seguire etichette o strategie e forse proprio per questo sono in una relazione stabile (e felice) da oltre 10 anni. Il loro incontro chitarra e batteria è iniziato con un esperimento tra improvvisazione radicale e pop, una follia poco commerciale da cui è nato nel 2015 Non avrai altro DUO all’infuori di (TU). Un lavoro discografico uscito dieci anni fa che ha portato il duo in percorsi imprevisti e imprevedibili tra musica, televisione, teatro e web.

C’è chi li conosce per PosiscionTU, la webserie ancora online dedicata all’analisi della classifica dei singoli più venduti in Italia, chi perché li ha visti inviati speciali per Rai 3 al concertone del Primo Maggio 2018 e protagonisti di Happy Birthday TU su RaiPlay, dove omaggiavano in chiave comica i grandi della musica italiana nel giorno del loro compleanno. Ancora sui canali social c’è “Tutto Sanremo in 5 minuti”, un esilarante video racconto del festival (dal 2018 a oggi). Uno sguardo lucido e comico dedicato ai brani in gara, che ripercorre canzone dopo canzone le performance degli artisti.

Negli ultimi tempi sono invece una presenza fissa nel mondo della stand up comedy, con il frontman Francesco De Carlo. Con lo stand up comedian hanno partecipato come resident band al programma di Rai Due “Data Comedy Show”, sono stati tra i protagonisti dello speciale “Master of Comedy” su Comedy Central e prossimamente li vedremo tra gli ospiti del nuovo programma In & Out su TV8. Ma I TU seppur molto simpatici non sono due comici. Con il nuovo album Cassetto si svelano davvero per quello che sono: prima di tutto musicisti, autori, arrangiatori. Siamo difficili da spiegare, noi per primi abbiamo bisogno di sorprenderci e infatti spesso facciamo cose fuori dagli schemi.Cassetto è un album che può far risuonare i ricordi ma in una maniera diversa, un modo a cui forse la maggior parte delle persone non è abituata. Pop, rock, indie e disco arrivano quando meno te l’aspetti.

Ci si sente spiazzati ma anche a casa. I TU mescolano stereotipi, li accoppiano inaspettatamente prendendo alla sprovvista qualsiasi tipo di ascoltatore. Nei brani l’ironia resta comunque una cifra ma è nascosta tra i sentimenti più diversi, ecco perché le dieci canzoni suonano in modo surreale. L’amore è una “Coppa Malù”, il disamore è il reflusso di un pasticciotto tra le spiagge del Salento dove ci si strugge e “ci si chiede perché”, e poi le domande esistenziali solo ai grandi cantautori, basti pensare a un “Lucio” qualsiasi (vedi alla voce Battisti o Dalla), la nostalgia, quella provata da tutti almeno una volta nella vita, è un mantra che dice “Chiamami”, poi c’è l’abbandono per cui in mezzo alle fiamme dell’inferno verrebbe da dire “Lasciami qui (nell’autogrill)”. Cercare qualcosa senza sapere che è vicinissima e alla fine dire “Portami là”, entrare nel pensiero dell’altro per dirgli che “C’è vita su Marco” e poi inseguire il successo, ambire ai “Talent” e rompere un circolo vizioso con una inaspettata apertura pop. Il rifugio è nelle “Feste anni 70” che non finiscono mai e poi c’è il momento per fermarsi, indispensabile: è quello delle domande e del provare non solo a guardare ma anche a guardarsi “Senza paura”. Cassetto è prodotto da I TU, registrato e missato nella Fattoria Sonora, di cui Leo è cofondatore. Ci piace pensare che sia un album fuori dal tempo presente. È un disco analogico, con dei rimandi a epoche passate, dagli anni Sessanta agli Ottanta.

LA FESTA IL 18 GIUGNO AL MONK DI ROMA

Una festa gigantesca per presentare i dieci brani del disco sul palco del MONK, a Roma, va in scena il 18 giugno. Tra gli ospiti della serata saranno presenti Simone Avincola, Federica Cacciola, Francesco De Carlo, Francesco Forni, Pino Marino, Violante Placido e Ivan Talarico. Ognuno alle prese con le canzoni rock e pop, blues e dance, ironi​che e sentiment​ali del disco, ​con sonorità che spaziano dagli anni Sessanta agli Ottanta.La band che accompagnerà I TU è composta da: Chiara Calderale,voce e tastiere, Gianluca Ferrante,basso, tastiere e voce, Francesco Forni,chitarra e voce, oltre a Sebastiano Forte,chitarra, pianoforte e voce e Federico Leo, batteria e voce.

TRACKLIST

COPPA MALÙ con AVINCOLA CHIAMAMI con LEPRE MI CHIEDO PERCHÉ con CAROLINA BUBBICO VITA SU MARCO con PINO MARINO LUCIO con LUCIO LEONI LASCIAMI QUI con FRANCESCO FORNI PORTAMI LÀ con IVAN TALARICO TALENT con FEDERICA CACCIOLA FESTE ANNI 70 con FRANCESCO DE CARLO SENZA PAURA con VIOLANTE PLACIDO

CREDITI CASSETTO

Suonato e prodotto da i TU

Registrato alla Fattoria Sonora di Roma da i TU e Paolo Panella

Mixato da Jacopo Dell’Abate

Masterizzato da Filippo Passamonti

