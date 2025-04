faccianuvola, tra gli artisti più originali del momento, annuncia il nuovo album ‘il dolce ricordo della nostra disperata gioventù’.

faccianuvola annuncia il suo nuovo album il dolce ricordo della nostra disperata gioventù (Columbia Records/Sony Music Italy), un progetto che segna un ulteriore passo nel suo percorso musicale, intimo e onirico. Il nuovo album, che sarà disponibile dal 23 maggio ed è già in pre-save a questo link, sarà anticipato dal singolo disperata gioventù fuori da venerdì 2 maggio.

Il singolo disperata gioventù si muove tra melodie sospese e arrangiamenti minimali ma potenti, capaci di evocare un’atmosfera intensa e intima fin dal primo ascolto. Una produzione elegante e sensibile, in cui la voce dell’artista si fa strumento emotivo, danzando su tappeti elettronici tenui, che alternano momenti di ritmo a momenti di sospensione. disperata gioventù è una riflessione dolceamara su cosa significhi essere giovani oggi, in cerca di un posto e di un senso.

Per l’artista, la gioventù si riferisce all’età adolescenziale, fatta di slanci, confusione, e picchi emotivi travolgenti, una fase che lui non vuole abbandonare e che ritrova in una relazione sentimentale, un rapporto che rappresenta un’eco, o forse un ultimo singhiozzo di quegli anni luminosi. Una scossa improvvisa, dolce e malinconica, in grado di fargli sentire sulla pelle la meraviglia fragile del sentirsi vivi. Nel tentativo di trattenere quelle sensazioni per non lasciarle svanire, faccianuvola si aggrappa a quel legame con tutta la sua forza, finendo per perdere proprio ciò che vorrebbe salvare: l’amore.

faccianuvola: i progetti precedenti e i live

disperata gioventù arriva dopo fulmine a ciel sereno, brano pubblicato a gennaio 2025, e si inserisce perfettamente nel percorso dell’artista, fatto di live suggestivi e sperimentazioni sonore, il tutto unito ad una sensibilità musicale sempre più matura e riconoscibile. Ad aprile 2024, inoltre, faccianuvola ha pubblicato l’album le stelle* il sole; l’arcobaleno)), una raccolta in musica di storie di fantasia, in cui racconta sé stesso e la realtà che vive, ricca di emozioni e riferimenti tangibili, astraendoli e portandoli in mondi surreali, slegati dallo spazio e dal tempo.

Per faccianuvola, anche la dimensione live è fondamentale, in quanto rappresenta un momento autentico di contatto con il pubblico, dove le emozioni si muovono libere e in cui si creano connessioni vere. Nel 2023 si è esibito al Perestrojka Festival e alla Notte dei CBCR promossa da Rockit, mentre nel 2024 ha portato la sua musica su diversi palchi e festival del Nord Italia, tra cui il MI AMI Festival, consolidando il proprio pubblico e facendo ballare anche chi prima non lo conosceva.