Sarà Ed Sheeran a inaugurare la nuova stagione di appuntamenti esclusivi di Apple Music Live: ecco come seguire lo show.

Al via, dal 10 maggio, la seconda stagione di Apple Music Live, serie di performance dal vivo che offre alle più grandi star della musica un palcoscenico per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. E a rompere il ghiaccio è nientemeno che Ed Sheeran con un’esibizione esclusiva all’Eventim Apollo di Londra. Il cantautore e musicista presenterà per la prima volta tutti i brani del suo ultimo album, ‘– (Subtract)’. Accompagnato da una band di dodici elementi che include Aaron Dessner dei The National.

“Sono felice di condividere con voi lo show di ‘– (Subtract)’ ha detto Sheeran. “Il giorno dell’esibizione ero molto nervoso, perché era la prima volta che interpretavo i brani del nuovo album. Aaron e l’incredibile band sono stati l’anima dello spettacolo e per me è stato un onore essere al loro fianco. È stata una serata emozionante, ma sono felice di averla registrata.”

Foto da Ufficio Stampa Apple Music

“Siamo entusiasti di presentare questo show Apple Music Live”, ha dichiarato Matt Wilkinson, conduttore di Apple Music 1. “Offre una prospettiva assolutamente unica su come uno dei musicisti più popolari al mondo stia affrontando alcuni dei traumi più pesanti che si possano immaginare. È un viaggio emotivo, di ricerca interiore, ma anche estremamente appagante”. Proprio Wilkinson ha incontrato Sheeran per una nuova intervista in onda martedì 9 maggio.

Come seguire il live esclusivo

La performance Apple Music Live di Sheeran inizierà mercoledì 10 maggio alle 12:00 PST (21:00 ora italiana) su Apple Music a questo indirizzo. In più, per la prima volta, l’esibizione e tutti i prossimi concerti Apple Music Live saranno anche disponibili in streaming su Apple TV+. I fan e le fan potranno guardare lo show di Ed Sheeran on demand sia su Apple Music che su Apple TV+ a partire dalle 13:00 PST (22:00 ora italiana) del 10 maggio.

Il nuovo album di Sheeran, che mostra il lato più introspettivo dell’artista, è ora disponibile in streaming su Apple Music. È composto da 14 tracce ed è stato prodotto da Aaron Dessner dei The National. Nella sua esibizione Apple Music Live, Sheeran si soffermerà sulla serie di eventi della vita che lo hanno portato a scrivere l’album. Dopo lo show, nell’app Shazam saranno disponibili video dietro le quinte, la track list di Apple Music Live e altri contenuti esclusivi.

Foto da Ufficio Stampa Apple Music