Anticipato nei mesi scorsi da una serie di singoli di successo, il 19 gennaio esce ‘Benedicion’, nuovo album di Boro.

Il rapper e cantante torinese Boro annuncia la pubblicazione dell’album di debutto, intitolato ‘Benedicion’ (EMI Records) in digitale e formato fisico dal 19 gennaio. Quattro i formati già pre-salvabili e pre-ordinabili:

CD Autografato

LP Autografato

LP Autografato e colorato (in esclusiva nello shop Universalmusic)

CD Autografato (in esclusiva nello shop Universalmusic). Coloro che acquisteranno questo formato entro le 16 del 16 gennaio potranno di partecipare a un pre-listening insieme a BORO (Milano, il 18 gennaio).

Cover da Ufficio Stampa

‘Benedicion’ rappresenta un’ampia panoramica del percorso artistico di Boro fino a oggi, unendo i suoi più grandi successi a sette inediti. Il titolo, ‘benedizione’ in spagnolo, riflette il profondo senso di gratitudine che il giovane ha per la sua vita e la sua carriera musicale. “Per la vita che faccio mi sento benedetto, per ogni cosa positiva che succede nella mia vita ho sempre sentito la necessità di ringraziare, il destino o un’entità superiore”, afferma Boro. “Credo che la musica sia il mio modo di trasmettere questo senso di gratitudine, lo strumento più naturale”.

Il disco, del resto, arriva dopo una serie di successi che hanno fatto maturare a Boro nove dischi di platino e un disco d’oro grazie. Forte di oltre mezzo miliardo di stream e più di 120 milioni di visualizzazioni su YouTube, l’artista è pronto ora a presentare il suo primo album ufficiale. E per accompagnare questa pubblicazione, l’artista ha scelto di rinunciare simbolicamente a una parte del suo nome d’arte, passando da Boro Boro a Boro a segnare un momento significativo di crescita e maturità.

Tra le hit di maggiore successo, anche la riedizione italiana del brano Suavemente dell’artista algerino Soolking e i recenti singoli Delincuente con Elettra Lamborghini e Coco Chanel con la star argentina della musica latina Oriana.

Foto da Ufficio Stampa