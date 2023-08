Disco d’oro per l’album ‘Voglia di vivere’ di Angelina Mango: intanto il tour continua a collezionare sold out.

L’album Voglia di vivere di Angelina Mango è stato certificato disco d’oro. Un’attestazione che arriva del resto dopo il disco di platino di Ci pensiamo domani e il disco d’oro del singolo Voglia di vivere. Intanto, manca sempre meno al Voglia di Vivere Tour, il primo tour nei club di Angelina Mango, prodotto e organizzato da Live Nation, che continua a collezionare sold out: al tutto esaurito già conquistato con le date di Roma e Bologna, si aggiungono i sold out dei live previsti a Napoli (12 ottobre, Duel Club), Torino (19 ottobre, Hiroshima Mon Amour) e Milano (23 ottobre, Magazzini Generali). La cantautrice si prepara dunque ad esibirsi con otto imperdibili date nelle principali città d’Italia per portare tutta la musica del suo album Voglia di vivere. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302.

Angelina Mango ha raggiunto oltre 30 milioni di stream con il brano Ci pensiamo domani e 9,1 milioni di views con il video ufficiale su YouTube. Tra le più seguite anche sui social, la cantautrice conta 5,9 milioni di like su TikTok e l’audio della hit Ci pensiamo domani è stato utilizzato per realizzare migliaia di contenuti sulla piattaforma più amata dalla GenZ.

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB) – SOLD OUT

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE) – SOLD OUT

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR) – SOLD OUT

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI) – SOLD OUT

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

Foto di Francesco Cerbini