Martedì 4 aprile Albe suonerà ai Magazzini Generali di Milano. Voglio farvi venire voglia di venire al prossimo live», dice l’artista.

È tutto pronto per il concerto di Albe ai Magazzini Generali: l’appuntamento è per martedì 4 aprile. Per tutti i fan sarà l’imperdibile occasione per ascoltare finalmente dal vivo i suoi ultimi successi contenuti nell’omonimo album d’esordio, pubblicato lo scorso giugno, che include le hit Karma, Millevoci (certificato Oro), Giravolte, Cado e il nuovissimo singolo Se non mi ami. Le prevendite per lo show sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone.

Durante il concerto ci sarà spazio anche per tante sorprese e ospiti speciali: sul palco insieme ad Albe si esibiranno anche i giovani artisti LDA e Crytical. Allo show milanese sarà inoltre possibile arrivare da tutta l’Italia: i pullman organizzati con Eventinbus partiranno dalle città di Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Orte, Roma, Arezzo, Firenze e dalla Valdichiana. Informazioni disponibili sul sito di eventinbus.com.

LEGGI ANCHE: Junny e il primo tour in Europa: «Mi motiva a scrivere ancora più musica»

«Il mio concerto voglio che abbia il potere di farti venire voglia di vedermi al prossimo. – dice Albe – Il mio obiettivo è questo. Far capire quanto è importante spaccare ad un live, non solo vocalmente ma anche scenograficamente. Ho fatto frullare il cervello e ho tirato fuori delle idee particolari e divertenti. Spero venga ripagata la fatica, spero vi piaccia!».