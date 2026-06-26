La XIV edizione di acieloaperto è una dichiarazione d’amore alla musica. Dal 28 giugno al 23 agosto il festival va in scena presso la Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), il Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) e, per la prima volta, al Parco di Ponente di Cesenatico. Giunto alla quattordicesima edizione, acieloaperto dedica questo nuovo capitolo alla musica che ci appassiona, quella che ‘brucia dentro’ e ci fa vivere emozioni indimenticabili.

Un nuovo episodio che segna l’evoluzione di un festival da sempre costruito attorno a un obiettivo semplice e preciso: unire le persone in luoghi unici per vivere esperienze irripetibili, guidate dalla musica d’eccellenza. Quante volte ci sarà capitato di sentire quella fiamma ardere durante un concerto? Quella stessa fiamma che ci riporta ogni volta lì, sotto un palco, pronti a rivivere le stesse sensazioni intense. “Cuori in fiamme – la musica brucia ancora”, tema ideato per l’estate 2026, racchiude in sé tutta l’energia e la passione che la musica ci dona, soprattutto quella dal vivo. Momenti intensi – di condivisione, di gioia o, perché no, di lacrime – saranno il detonatore capace di far esplodere lo spettro emotivo dell’affezionato pubblico, pronto ancora una volta a gremire questi luoghi magici.

Vogliamo accendere un nuovo capitolo del festival attraverso un immaginario visivo e un claim che racchiude tutta l’energia, la passione e l’urgenza che la musica continua a trasmettere. “Cuori in fiamme, la musica brucia ancora” nasce dall’idea che ci sia ancora bisogno di momenti reali, condivisi, intensi. Di concerti vissuti insieme, di emozioni che lasciano un segno, di canzoni capaci di attraversare il tempo e le persone. La line up 2026 riflette questa visione: artisti diversi per linguaggio, provenienza e sensibilità, uniti dalla capacità di generare connessioni autentiche e rendere ogni live un’esperienza viva. acieloaperto continua così a essere un luogo in movimento, aperto alla scoperta e alla contaminazione, ma sempre fedele alla propria identità: mettere al centro la musica e ciò che riesce ancora a far bruciare dentro di noi .Piero Mantengoli, direttore artistico di acieloaperto “Cuori in fiamme – la musica brucia ancora” è un ritorno alla dimensione più pura ed emotiva nel rapporto con la musica.

Un invito a vivere a pieno la dimensione del concerto, cantando a squarciagola o ballando su ogni nota, creando ricordi indelebili che faranno parte di noi per sempre. Anche quest’anno si conferma il forte legame tra acieloaperto e le suggestive location romagnole che ospitano l’edizione 2026: la Rocca Malatestiana a Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, il Parco Fluviale di Santa Sofia e, per la prima volta, il Parco di Ponente a Cesenatico. Non semplici cornici ma luoghi identitari del festival, che ne definiscono l’identità e rendono immersiva l’esperienza, in continuo interplay con i live.

Prosegue il percorso sostenibile dell’associazione RetroPop Live, che unisce tutela dell’ambiente e tematiche social con Open Green Mind. Presentato nella scorsa edizione, il progetto, attraverso iniziative semplici e mirate, permette al festival di essere sempre più sostenibile, consapevole e accogliente. Tra le azioni di quest’anno: bar plastic free, fornitura gratuita di acqua e ghiaccio prodotto da energia solare. Attività condotte negli anni anche grazie alla collaborazione con il Gruppo Hera, che ha fornito competenze tecniche e supporto concreto.La quattordicesima edizione conferma la proposta di merchandising sostenibile, realizzato con materiali di recupero. In particolare, quest’anno sancisce la collaborazione con GOT BAG, brand tedesco che produce borse e valigie con materiali riciclati, come quelli recuperati da rifiuti plastici costieri, o il nylon realizzato a partire da reti da pesca dismesse. Sarà possibile trovare qualche pezzo selezionato anche all’interno degli eventi del festival, al punto accoglienza per conoscere dal vivo la qualità di borse e accessori.

Questa nuova collaborazione si affianca a quella già portata avanti da qualche edizione con En.A.I.P., alla quale è affidata la realizzazione di alcuni accessori e gadget del festival, in particolare quelli prodotti a mano all’interno del Laboratorio Juta dell’associazione Aveac da ragazzi con disabilità, attraverso il riutilizzo di materiali recuperati dalle precedenti edizioni della manifestazione.Resta, come nella precedente edizione, inoltre, la presenza di un punto accoglienza e sensibilizzazione, pronto a informare e ascoltare. È irrinunciabile che ogni persona, negli spazi del festival, si senta accolta e rispettata, e sicura di poter esprimere la propria identità senza temere intolleranza o pregiudizi. A livello nazionale si conferma la rilevanza della rete di media partner che amplificano la visibilità degli eventi, a partire dalla collaborazione con RAI Radio2, che seguirà l’intera programmazione attraverso i propri canali radio e social. Il festival è possibile grazie al fondamentale supporto di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Cesena, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Santa Sofia, Comune di Cesenatico, e di partner come Hera, Gino Ricci, Romagna Iniziative, BCC Romagnolo, Romagna Acque, Camac, Repa. acieloaperto 2026 vi invita alla sua quattordicesima edizione, per accendere insieme nuovi momenti indimenticabili e tenere viva, ancora una volta, la fiamma della musica dal vivo.

>CALENDARIO<

28/6 LA NIÑA

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

5/7 COSMO

PARCO DI PONENTE @ CESENATICO

8/7 TYLER BALLGAME + NICO AREZZO

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

27/7 I CANI

ROCCA MALATESTIANA @CESENA



28/7 WHITE LIES + BLEECH 9:3

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

2/8 MANNARINO

PARCO FLUVIALE @ SANTA SOFIA (FC)

22/8 SUBSONICA

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

23/8 TASH SULTANA

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

>VILLA TORLONIA – PARCO POESIA PASCOLI/ SAN MAURO PASCOLI (FC)<

N.B.: Anche quest’anno gli eventi si terranno non più nella corte della location ma nel parco, offrendo un’esperienza immersiva nel verde.

>22/08 SUBSONICA



L’unico concerto in Romagna del tour estivo che celebra il trentennale di uno dei gruppi più amati della scena alternativa italiana. I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.





>23/08 TASH SULTANA



Un evento eccezionale: si tratta infatti dell’unico concerto in Italia del tour estivo della musicista australiana, che la porterà a calcare i palchi di festival internazionali in varie parti del mondo, proponendo la performance solista immersiva e potente tramite la quale pubblico e critica l’hanno conosciuta e apprezzata negli anni. Un mestiere, quello della performer, imparato per le strade di Melbourne, lungo le quali ha cominciato a esibirsi come busker. Autodidatta, Tash ha imparato a suonare oltre una dozzina di strumenti, diventando una vera e propria “one-person band”, e sperimentando tecniche di looping che l’hanno portata a progettare una propria loop station insieme a un team di tecnici. Il successo internazionale arriva nel 2016 con l’EP “Notion”, che ottiene milioni di ascolti e certificazioni oro e multi-platino. L’album di debutto “Flow State” consacra definitivamente Tash Sultana come artista visionaria, e apprezzata dal pubblico. Nel 2021, il secondo album “Terra Firma” segna una nuova fase artistica, debuttando al primo posto della classifica ARIA e ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Rolling Stone Australia per il miglior singolo con “Pretty Lady”. Nel 2023, l’EP “Sugar” mostra un ulteriore lato della sua evoluzione artistica: un progetto sperimentale che unisce paesaggi sonori innovativi a una scrittura più diretta e luminosa, con collaborazioni come quella con BJ The Chicago Kid. Nel 2025, con l’EP “Return to the Roots”, Tash Sultana intraprende un ritorno coraggioso e autentico alle origini, riscoprendo la spontaneità delle prime sperimentazioni con il looping e riaffermando la propria identità artistica libera da qualsiasi convenzione. Il 2026 segna un nuovo capitolo: un tour globale ambizioso che la porterà anche ad acieloaperto.

aROCCA MALATESTIANA / CESENAa

>28/06 LA NIÑA



La Niña è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro, portando la sua ricerca dal canto ai campi della scrittura, delle arti performative e figurative. La sua esperienza discografica comincia nel marzo del 2023, quando viene pubblicato il suo primo album in studio, “Vanitas”. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie “La voce che hai dentro”, prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora. Lavora con Amazon Music per la realizzazione del musical “La Notte delle Lumere” e con Rai 2 per lo show Bar Stella. Dopo le collaborazioni musicali con – tra gli altri – Peppe Barra, MYSS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), la Niña pubblica il nuovo album “Furèsta” (2025), che le è valso la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto, e l’apprezzamento del pubblico.

Per il nuovo tour estivo, sul palco sarà accompagnata dal produttore di “Furèsta” Alfredo Maddaluno, polistrumentista come lei, insieme a numerosi musicisti che compongono un set live che prevede chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino; quella ad acieloaperto è l’unica data in Emilia-Romagna di questa tournée.

> 08/07 TYLER BALLGAME + NICO AREZZO

Sarà il debutto in Italia con il suo primo concerto da artista principale nel nostro Paese per Tyler Ballgame. Il live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “For the First Time, Again”, l’album d’esordio del trentaquattrenne musicista americano, che ne mette in luce sia il talento vocale che la capacità autoriale. È un lavoro intenso e coinvolgente, all’interno del quale trovano spazio classic rock, indie e sonorità Americana. Il suono delle 12 tracce che compongono il disco si distingue per chitarre acustiche energiche, ritmi soul, tastiere ricche e armonie stratificate. La genesi dell’album affonda le radici in un momento di svolta personale: durante la pandemia, bloccato nel New England e in difficoltà emotiva, Ballgame ha deciso di inseguire il proprio destino musicale trasferendosi a Los Angeles. Qui, tra open mic e nuove connessioni artistiche, ha trovato una comunità e una nuova direzione creativa: “È stata la scelta migliore della mia vita. Mi ha insegnato cosa significa rischiare e credere in sé stessi. Questo album parla proprio di quell’esperienza”. Un esordio discografico, il suo, che omaggia gli artisti che lo hanno ispirato e la musica che, nei momenti più complessi, ha saputo indicargli la direzione.

NICO AREZZO

Se il tour nei club è stato il punto di partenza di un percorso che ha rafforzato il legame con il pubblico, fatto di energia condivisa e contatto diretto, il tour estivo dà il via ad una nuova fase: portare quello stesso spirito all’aperto, in contesti dove tutto si espande, si amplifica e diventa ancora più collettivo. L’artista porta in scena uno spettacolo pensato fin dall’inizio per la dimensione live, che riunisce i brani di “Non C’è Fretta” e “Non c’è Mare”. Le canzoni nascono con il palco addosso e trovano dal vivo la loro forma più compiuta, tra ricerca sonora, cura degli arrangiamenti e un equilibrio naturale tra tradizione e contemporaneità. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni data in un momento condiviso, intenso ma sempre capace di far divertire il pubblico. Ad accompagnarlo una band affiatata composta da Ilaria “Boba” Ciampolini (synth, cori e percussioni), Edoardo Vilella (tastiere), Vincenzo Messina (batteria) e Davide Paulis (basso). Insieme costruiscono uno show dinamico, frutto di un percorso cresciuto on the road e di una visione chiara del live come punto di partenza e non di arrivo. Il tour si presenta così come uno spazio collettivo in continua evoluzione, pensato per restituire sul palco tutta l’energia e le sfumature del progetto.

> 27/07 I CANI



Una vita artistica, quella dei Cani, definita dalla sorpresa: “Il sorprendente album d’esordio de I Cani” ha stupito il pubblico e gli addetti ai lavori nel 2011, diventando un caso discografico sia per lo stile, che univa cantautorato a elettro pop, che per i testi, molto attuali e discussi, con un approccio indipendente e homemade; sono seguiti “Glamour” (2013), “Aurora” (2016), e un lungo periodo di silenzio che si credeva non potesse essere interrotto. Una fase creativa che Niccolò Contessa – il musicista e compositore di cui i Cani sono l’espressione artistica più personale – ha dedicato alla composizione di colonne sonore e alla produzione di dischi di altri artisti, tra i quali Tutti Fenomeni, Coez, Testaintasca. E invece nell’aprile del 2025 è uscito “Post Mortem”, il nuovo album dei Cani: una inattesa e molto gradita novità, tanto apprezzata dal pubblico da aver portato tutte le date del tour autunnale di presentazione del nuovo disco sold out. Così, a distanza di 10 anni dall’ultima volta, i Cani torneranno in concerto in Romagna per l’unica data nella nostra porzione di regione del loro tour estivo: succede lunedì 27 luglio ad acieloaperto.

> 28/07 WHITE LIES + BLEECH 9:3



Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni. Formatisi nel 2007, i White Lies si sono distinti per il loro sound oscuro, potente e cinematografico. Dal debutto “To Lose My Life…” (2009) fino agli album “Ritual” (2011), “Big TV” (2013), “Friends” (2016), “Five” (2019) e “As I Try Not To Fall Apart” (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con una discografia solida e coerente. “Night Light”, pubblicato il 7 novembre 2025, segna un ritorno a un sound più organico e dinamico: chitarre incisive, synth avvolgenti e ritmi che intrecciano post-punk, rock e atmosfere sperimentali. Composto da nove tracce, tra cui i singoli “Nothing On Me” e “In The Middle”, l’album esplora temi di crescita emotiva e introspezione, mantenendo intatto l’istinto melodico della band ma con un approccio più maturo e coeso. La storia dei Bleech 9:3 è un potente racconto di redenzione e urgenza creativa che affonda le sue radici a Dublino, dove i fondatori Barry “Baz” Quinlan e Sam Duffy si sono incontrati durante un programma di recupero per tossicodipendenti. Dopo anni trascorsi a vivere vite parallele segnate dal caos della dipendenza, i due hanno trovato nella sobrietà il catalizzatore per trasformare il loro dolore in musica, legandosi profondamente grazie a una visione artistica comune che ha dato vita a questa formazione alt-rock/alt-grunge irlandese-londinese nel 2024. Musicalmente, il gruppo ha saputo costruire un sound intenso, malinconico e tipicamente anni ’90, che oscilla tra melodie cristalline e violente esplosioni di distorsione, attingendo a influenze che spaziano dai Radiohead e i Nirvana fino a suggestioni cinematografiche d’autore firmate da David Lynch e Ingmar Bergman. Singoli d’esordio come “Ceiling” e “Jacky” sono testimonianze dirette di questo percorso, affrontando con onestà brutale e sincerità emotiva i temi della perdita e della rinascita personale. Grazie a un’attività live incessante che li ha portati a calcare palchi prestigiosi e a registrare il tutto esaurito nei club londinesi, i Bleech 9:3 si sono imposti come una delle realtà più promettenti della scena attuale.

>PARCO DI PONENTE / CESENATICO

> 5/07 COSMO

Un live di musica elettronica pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Succede all’alba di domenica 5 luglio.

È la nuova frontiera di sperimentazione di Cosmo, che negli anni ha sempre tentato di ridefinire il rapporto tra musica, spazio e pubblico, dimostrandosi di tour in tour capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione. Si tratta dell’unico concerto in Emilia-Romagna di questo speciale tour del cantautore e producer eporediese, che porta dal vivo le canzoni del nuovo album “La fonte”, in uscita venerdì 17 aprile per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo “Ciao” – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

>PARCO FLUVIALE / SANTA SOFIA (FC)<

> 2/08 MANNARINO

Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino torna in concerto con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a tre anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia. Quello di Santa Sofia sarà l’unico nella regione Emilia-Romagna.

acieloaperto FEAT<

Fondazione Enaip Forlì ̶Cesena ETS

Dal 2014 è attiva una collaborazione con la Fondazione Enaip Forlì Cesena ETS, un ente di formazione professionale da decenni al servizio di persone con difficoltà e supporter di progetti sociali. Insieme a loro in questi anni, sono stati realizzati diversi progetti come sfilate di moda “sociali”, mostre e creazioni di loghi e concept per il festival. Nell’estate 2021 la collaborazione è diventata ancora più importante in virtù dell’inserimento all’interno del team di lavoro degli eventi di giovani ragazzi e ragazze provenienti da situazioni di disagio sociale, che hanno svolto compiti in base ai loro interessi e abilità, contribuendo così ad un arricchimento reciproco sia da un punto di vista lavorativo che emotivo ed esperienziale. Anche per l’edizione corrente, la realizzazione di alcuni prodotti del merchandising del festival è stata affidata all’associazione di Enaip AVEAC ODV; nel dettaglio, gli articoli sono stati creati all’interno del Laboratorio Juta da ragazzi con disabilità, attraverso il riutilizzo di materiali recuperati dalle precedenti edizioni del festival.

>PARTNER<





Con il patrocinio e supporto di:

Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Cesena, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Santa Sofia, Comune di Cesenatico



Main Partner:

Forst, HERA, Ricci Auto, Repa



Partner Personalizzati:

Romagna Iniziative, Banca BCC, Camac, Romagna Acque, Gotbag, Mediatip.

Partner:

Cantiere del Pardo, Formula Ambiente, Babbi, Phonelab, Vini Randi, Cerviamare, Casalboni, Il Mandorlo



Supporter:

Coop Alleanza 3.0, Lungosavio, Effegibi, Celbo, Medri Casa, Brodino.



Partner Tecnici:

Liutaio Diego Suzzi

Mediapartner:

RAI Radio 2, Sentireascoltare, Rumore

Virgin Radio, HEYJUDE Magazine, Radio Studio Delta, SpazioRock, Noisyroad, Indievision, Kalporz, Polpetta Mag, Long Live Rock’n’ Roll, Cromosomi, Vez Magazine, The Soundcheck, Festivals Backpack.



aINFO AL PUBBLICOa



acieloaperto – rassegna musicale

XIV EDIZIONE

Organizzazione a cura di RetroPop Live



Location:

ROCCA MALATESTIANA

via Cia degli Ordelaffi 8 – Cesena

VILLA TORLONIA

via Due Martiri 2 – San Mauro Pascoli (FC)

PARCO FLUVIALE “GIORGIO ZANNIBONI”

Santa Sofia (FC)

PARCO DI PONENTE

viale Giuseppe Mazzini – Cesenatico (FC)