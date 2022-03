World Sleep Day: l’ingrediente segreto per favorire il sonno

Ogni anno il 18 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day) per promuovere la cultura e la consapevolezza sull’importanza del sonno.

Un’indagine condotta da Deliveroo/Swg ha indagato sul rapporto tra gli italiani e il riposo in relazione alla pausa pranzo.

Dallo studio è emerso che oltre la metà degli intervistati vorrebbe fare un pisolino dopo pranzo.

La qualità del sonno, insieme alla qualità del cibo, sono considerate le basi dello stare bene: riposare durante la giornata può essere un “toccasana” per il proprio benessere.

Per non rinunciare al riposino, quasi il 40% degli intervistati sarebbero disposti a prolungare gli orari di lavoro, uscendo più tardi dall’ufficio, e quasi il 50% rinuncerebbero a impiegare del tempo a cucinare, prediligendo l’ordine online del pranzo per avere così più tempo a disposizione per una “pennichella”.

Cosa fare se si ha poco tempo per il sonnellino? Mangiare il cibo giusto per conciliare il rilassamento!

I cibi maggiormente consigliati dagli esperti per favorire il sonno e il rilassamento sono:

Avena, è una fonte naturale di melatonina ed è ricca di calcio e magnesio, sali minerali che favoriscono il rilassamento riuscendo a contrastare la difficoltà a dormire;

Riso, pasta, pane, orzo, ricchi di triptofano, favoriscono il rilassamento muscolare e la sensazione di benessere;

Latte, yogurt e formaggi magri, favoriscono l’attivazione della serotonina e aiutano a combattere l’insonnia;

Banane, contengono Vitamina B6, magnesio, potassio e triptofano che aiutano a conciliare il sonno;

Noci e mandorle, ricche di magnesio e Omega 3, aumentano i livelli di melatonina, ormone che l’organismo produce per regolare il ciclo sonno-veglia



A Milano il ristorante veg Soulgreen in collaborazione con Deliveroo, per la Giornata del Sonno 2022 lancerà uno speciale snack, “Soulnight”, ideale per conciliare il relax, ordinabile in esclusiva sulla App da venerdì 18 a domenica 20 marzo.

Lo snack sarà composto da cookies realizzati con farina e fiocchi di avena – ingrediente ricco di triptofano, aminoacido che favorisce il rilassamento e sonno – cioccolato fondente, burro di arachidi e farina di riso in abbinamento al carcadet samba, una miscela di fiori di hibiscus, pezzetti di mela, scorze di rosa canina e arancia, con note di mango e frutti tropicali, e con fiori di calendula e fiordaliso, anch’essi ingredienti concilianti il rilassamento. In omaggio, per quanti ordinano lo snack, un cuscino “firmato” Deliveroo perfetto per il riposino post pranzo.