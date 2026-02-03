A pochi giorni dai Giochi del 6 febbraio, fanno discutere le camere “vuote” del Villaggio Olimpico: scelta non casuale, ma pensata per il futuro post-Olimpiadi.

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali di quest’anno, previsto per il 6 febbraio, il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 ha attirato su di sé l’attenzione a causa delle immagini delle camere destinate agli atleti: ambienti essenziali, con letti e armadi ma senza sedie né scrivanie. Una scelta che sta facendo discutere non poco e che, a prima vista, può sembrare insolita o spartana. In realtà, dietro queste stanze apparentemente “vuote” si nasconde una logica molto precisa, legata all’organizzazione dei Giochi e al futuro dell’intero complesso, pensato fin dall’inizio per avere una seconda vita dopo la fine dei giochi olimpici e paralimpici.

Perché le camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 sono così spartane?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina sono state progettate innanzitutto per rispondere alle esigenze primarie degli atleti: riposo, concentrazione e funzionalità.

Non si è trattato di andare al risparmio, ma di una scelta organizzativa. Inserire arredi completi fin da subito avrebbe rallentato i lavori di riconversione che seguiranno alla conclusione dei giochi olimpici e poi paralimpici. I letti, solidi e destinati a durare nel tempo, restano gli unici elementi fissi, mentre scrivanie e sedie arriveranno solo dopo la fine delle competizioni.

Il Villaggio Olimpico è pensato come un progetto di “legacy”: conclusi i Giochi, le camere verranno completate con arredi definitivi e trasformate in uno studentato universitario capace di accogliere circa 1.700 studenti. Anche perché poi, accanto agli alloggi, sono corredate da ampi spazi comuni: aree studio, coworking, palestre e zone relax. Una trasformazione rapida, in pochi mesi, che punta a lasciare alla città strutture delle permanenti, sostenibili e realmente utili anche dopo l’evento olimpico.

