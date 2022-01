Veganuary Burger: a Milano arriva lo speciale burger veg consigliato anche da Essere Animali

Deliveroo celebra il mese del Veganuary lanciando il “Veganuary Burger”: uno speciale burger veg consigliato anche da Essere Animali, l’associazione che si batte quotidianamente per la tutela e la difesa degli animali, promotore ufficiale del Veganuary in Italia.

Il Veganuary Burger è un hamburger vegano a base di quinoa rossa e barbabietola, servito con una crema di funghi di stagione. Perfetto per un pasto light, nutriente e proteico grazie alla quinoa, senza rinunciare al gusto. E’ realizzato con barbabietola, quinoa, riso, noci, funghi, insalata, pomodoro, senape, olio di semi, cipolla, soia, paprika, sesame e pane.

Il Veganuary Burger sarà ordinabile in esclusiva su Deliveroo a Milano da Soulgreen per tutto il mese di gennaio.

Che cos’è Veganuary? La sfida di diventare vegani per un mese

Veganuary è l’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere uno stile alimentare e di vita veg. Le abitudini vegan sono sempre più popolari anche a domicilio. Deliveroo , la piattaforma leader nell’online food delivery, in occasione del Veganuary, promosso in Italia da Essere Animali, ha scattato una fotografia del mondo veg in versione delivery. Cosa ne viene fuori? Le abitudini vegane non sono soltanto un’alternativa salutare e gustosa, ma anche una scelta amica dell’ambiente.

A dimostrarlo sono i dati elaborati da Deliveroo: un hamburger realizzato con proteine vegetali è in grado di far generare un risparmio in termini di emissioni di CO₂eq fino al 90% in meno rispetto ad un tradizionale burger di carne (1). Sulla base di questo presupposto, Deliveroo ha stimato che nell’ultimo anno in Italia – proprio grazie al consumo di hamburger veg ordinati sulla App – il risparmio di emissioni di CO₂eq è stato quasi di 170.000kg , evitando in questo modo l’impiego di circa di 5.650 kg di carne animale (2).

Crescono gli ordini di cibo vegano: +80%

Nell’ultimo trimestre del 2021 gli ordini dagli oltre 300 ristoranti partner di Deliveroo che propongono un’offerta vegana sono cresciuti dell’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (3). Tra le specialità più apprezzate, proprio gli hamburger vegani. Queste specialità, che includono le versioni plant-based, a base di proteine vegetali, sono in grado di generare per la loro produzione un notevole risparmio in termini di carbon footprint.

Le città più “vegan oriented”? Merano in Alto Adige in prima posizione, davanti a Brindisi e Trento