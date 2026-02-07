Milano è nel pieno dell’energia olimpica. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 stanno animando la città e, accanto agli eventi sportivi, anche il mondo del food partecipa ai festeggiamenti con creazioni a tema. Tra le realtà più creative spicca Vanilla Bakery, che per l’occasione ha firmato cupcake dedicati alle Olimpiadi, eleganti, scenografici e curati in ogni minimo dettaglio.

I cupcake richiamano l’immaginario invernale e olimpico con colori delicati, decorazioni raffinate e simboli iconici legati a Milano Cortina 2026. Piccoli dolci gioielli che raccontano lo spirito dei Giochi attraverso la pasticceria, unendo estetica e gusto in perfetto stile Vanilla Bakery.

Un ritorno in grande stile nel cuore di Milano

Situata in via San Siro 2, a pochi passi dalla fermata Buonarroti della linea rossa, Vanilla Bakery ha recentemente riaperto dopo tre mesi di lavori di ristrutturazione, tornando ad accogliere il pubblico con un ambiente rinnovato ma fedele alla sua identità: un mix riuscito di atmosfere vintage e suggestioni fiabesche, che rendono il locale immediatamente riconoscibile.

Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>>

Il marchio è interamente italiano e nasce dalla passione di Cristina Bernascone e del marito Alexandre Raffoul, che dopo un’esperienza di studio negli Stati Uniti hanno deciso di portare a Milano un autentico assaggio di California. Un progetto arricchito dal loro background nel mondo della moda e dalla collaborazione con la rivista specializzata Love Bakery, edita da De Agostini.

Dalla pasticceria americana alla cucina cajun e creola

Se i cupcake restano il simbolo del locale – oggi più che mai protagonisti grazie alla versione olimpica – l’offerta di Vanilla Bakery va ben oltre i dolci. Il nuovo corso propone infatti un ampio menu salato, ispirato alla tradizione americana del Sud.

In carta trovano spazio piatti della cucina cajun e creola della Louisiana, come la jambalaya a base di riso, carne e verdure, oppure il maiale sfilacciato, grande classico del Sud degli Stati Uniti. Da segnalare anche la rosticceria, con proposte sfiziose come le crocchette al peperoncino jalapeño.

Tra i dessert, oltre ai cupcake, non mancano le cheesecake – dal limone al tiramisù, con un tocco di italianità – e i grandi classici americani: waffle, crepes, pancake, french toast e cookie giganti al burro d’arachidi. Disponibili anche torte di design su ordinazione e il servizio take away.

Un morso di Olimpiadi, nel segno della creatività

Nel pieno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Vanilla Bakery interpreta l’evento con il suo linguaggio distintivo fatto di dolcezza, immaginazione e cura artigianale. Un indirizzo che riesce a trasformare anche un grande appuntamento sportivo in un’esperienza da assaporare… un cupcake alla volta.

📍 Vanilla Bakery

Via San Siro, 2 – Milano