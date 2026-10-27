A Milano l’Ultima Cena di Leonardo sarà visitabile gratis il 1° novembre. Posti limitati e prenotazione obbligatoria: ecco come fare.

A Milano c’è un capolavoro che richiama visitatori da tutto il mondo e che, per un giorno, si potrà ammirare senza spendere un euro. Si tratta dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, protagonista di un’apertura gratuita in una domenica di novembre. Un’occasione per entrare in uno dei luoghi più celebri della città, ma attenzione: i posti sono pochissimi e sarà indispensabile prenotarsi in tempo.

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Ultima Cena gratis a Milano: la domenica da prenotare

L’appuntamento è per domenica 1° novembre 2026, nell’ambito dell’iniziativa che permette di accedere gratuitamente al museo la prima domenica del mese.

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Il Cenacolo Vinciano, nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, custodisce il dipinto realizzato tra il 1493 e il 1498 per Ludovico il Moro.

Alto 4,60 metri e lungo 8,80, raffigura la reazione degli apostoli alle parole di Gesù sul tradimento. Patrimonio UNESCO dal 1980, è un’opera tanto celebre quanto delicata: anche per questo l’accesso è contingentato. Le visite sono previste dalle 8:15 alle 19:00.

I biglietti gratuiti saranno disponibili online a partire dalle ore 12 di mercoledì 28 ottobre 2026, sul portale ufficiale delle prenotazioni. La prenotazione è obbligatoria e la disponibilità sarà molto ridotta: conviene quindi collegarsi appena si aprono le prenotazioni.

Ogni persona potrà prenotare fino a cinque ingressi individuali. Non sono ammessi gruppi organizzati e i biglietti, una volta assegnati, non potranno essere intestati a un’altra persona.

Durante la domenica gratuita non sono previste visite guidate o laboratori, né spiegazioni professionali nella sala. Occorre presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario prenotato.

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