Ultima cena di Leonardo gratis a Milano domenica 4 ottobre: devi prenotare per assicurarti un posto e ammirare da vicino il capolavoro.

Questa settimana, Milano offre un’occasione a chi sogna di trovarsi davanti all’Ultima Cena di Leonardo senza pagare nulla, completamente gratis. Nel calendario di ottobre c’è infatti una domenica da cerchiare, ma per trasformare il desiderio in una visita c’è bisogno di organizzarsi. La gratuità, infatti, non elimina la necessità di prenotare per assicurarsi un posto e vivere da vicino uno degli incontri più emozionanti con l’arte nella città.

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Domenica 4 ottobre, a Milano l’appuntamento gratis con l’Ultima cena di Leonardo da Vinci

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domani è il 1° ottobre, giorno di inizio di un nuovo mese e di un appuntamento fisso: la prima domenica del mese, quindi il 4 ottobre, il Museo del Cenacolo Vinciano offrirà l’ingresso gratuito grazie alla celebre iniziativa “Domenica al Museo”.

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Nel refettorio di Santa Maria delle Grazie si potrà ammirare l’Ultima Cena di Leonardo, un capolavoro che dal vivo restituisce tutta la forza dei gesti e delle espressioni. L’apertura è prevista dalle 8.15 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.45. I turni durano quindici minuti, per tutelare l’opera. I posti sono limitati e la prenotazione resta obbligatoria anche per questa giornata: presentarsi direttamente non assicura l’accesso.

La corsa ai biglietti comincia oggi, mercoledì 30 settembre, alle 12: aspettare domani potrebbe significare perdere l’occasione. Bisogna collegarsi alla piattaforma di prenotazione indicata dal museo, scegliere il 4 ottobre e selezionare la tariffa gratuita dell’iniziativa. Conviene preparare prima i dati dei partecipanti e raggiungere il sito qualche minuto prima dell’apertura delle disponibilità. È possibile richiedere fino a cinque biglietti per prenotazione; i nominativi inseriti non possono essere cambiati. Per questa giornata non sono ammessi gruppi organizzati, visite guidate o laboratori. Dopo la conferma, conservate il biglietto e presentatevi in biglietteria almeno trenta minuti prima della visita.

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