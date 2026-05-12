Non è soltanto una fiera alimentare. Con l’apertura di TuttoFood 2026, inaugurata ieri a Fiera Milano Rho, Milano si trasforma in un gigantesco laboratorio internazionale dove il cibo racconta molto più del gusto: parla di economia, identità culturale, salute, tecnologia e nuovi stili di vita.

Fino al 14 maggio, tra padiglioni affollati da buyer, chef, produttori e startup provenienti da 80 Paesi, prende forma una fotografia chiarissima del futuro dell’alimentazione europea. E il messaggio che emerge è uno solo: il Made in Italy non è più soltanto tradizione, ma un linguaggio globale in continua trasformazione.

Milano punta a diventare hub internazionale dell’agroalimentare

L’edizione 2026 di TuttoFood segna un salto di scala per la città. Con 5mila brand presenti, oltre 100mila visitatori professionali pre-accreditati e 4mila buyer internazionali, la manifestazione conferma l’ambizione di Milano di diventare il principale punto di riferimento del food business nel Sud Europa.

Nei corridoi della fiera convivono anime apparentemente opposte: da una parte i prodotti Dop e Igp che celebrano il territorio, dall’altra le nuove frontiere del cibo funzionale e tecnologico. Così accanto all’aceto balsamico tradizionale e ai marroni Igp compaiono kefir ad alto contenuto proteico, dessert lactose free, skyr vegetale, gnocchi keto e prodotti “free from” pensati per mercati internazionali sempre più segmentati.

La sensazione è quella di entrare nel “supermercato del futuro”, dove la nostalgia delle origini e l’innovazione industriale non si combattono più, ma si rafforzano a vicenda.

Il boom dei fermentati e le nuove tribù alimentari

Tra i fenomeni più osservati di questa edizione c’è il boom dei fermentati. Il kefir, in particolare, continua a crescere nel mercato italiano con ritmi superiori al 50% annuo, diventando simbolo di un consumatore sempre più attento a microbiota, digestione e benessere misurabile.

Anche il linguaggio del food cambia rapidamente. I brand puntano contemporaneamente sulla memoria familiare e su naming internazionali costruiti per funzionare sui social. Il risultato è una cucina italiana reinterpretata in chiave globale: pizze contaminate da influenze estere, cocktail con arancia rossa siciliana e Prosecco, tonno in scatola abbinato ad avocado e lime, panettoni estivi trasformati in terreno di sperimentazione per giovani lievitisti.

Il consumatore medio sembra ormai lasciare spazio a vere e proprie “tribù nutrizionali”, ciascuna con esigenze specifiche: low carb, lactose free, high protein, vegan, fermented food lovers.

Le eccellenze Dop e Igp protagoniste assolute

Grande spazio anche alle Indicazioni Geografiche europee, protagoniste per la prima volta con un’area espositiva dedicata. Un debutto simbolico che sottolinea il peso economico crescente della Dop Economy.

Oggi le Indicazioni Geografiche generano in Europa oltre 80 miliardi di euro di valore. L’Italia guida la classifica continentale con 891 prodotti certificati e un sistema che vale oltre 20 miliardi di euro, di cui 12 miliardi legati all’export.

All’interno di questo scenario, la Lombardia si conferma uno dei motori agricoli europei, grazie anche alla presenza di Arepo, l’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d’Origine, coordinata proprio da Regione Lombardia.

Per tutta la durata della fiera sono previsti showcooking, degustazioni e conferenze con regioni italiane ed europee, dalla Catalogna alla Macedonia greca, passando per Piemonte, Puglia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Una fiera sempre più globale

Il carattere internazionale di TuttoFood 2026 emerge soprattutto dai numeri: il 30% degli espositori arriva dall’estero e molte delegazioni provengono da mercati in forte crescita come Corea del Sud, India, Uzbekistan, Algeria e Sri Lanka.

A confermare la centralità strategica della manifestazione è stata anche l’alleanza tra Fiere di Parma, Fiera Milano e Koelnmesse, organizzatrice di Anuga a Colonia. Un asse europeo che punta a costruire una piattaforma fieristica permanente per il food internazionale.

Nel frattempo, però, il settore deve fare i conti con nuove tensioni economiche globali. Secondo i dati presentati da ICE-Agenzia, dopo il record da 72,5 miliardi di export agroalimentare italiano nel 2025, i primi mesi del 2026 hanno registrato un forte rallentamento delle esportazioni verso gli Stati Uniti a causa dei nuovi dazi americani.

Il cibo come racconto del presente

Tra dj set, contest under 30, showcooking costruiti come programmi televisivi e forum sulla sostenibilità, TuttoFood 2026 racconta soprattutto una trasformazione culturale. Il cibo oggi passa attraverso algoritmi, trend salutisti, storytelling e social network tanto quanto attraverso la cucina.

E proprio per questo la manifestazione milanese sembra diventare molto più di una semplice fiera di settore: un osservatorio privilegiato su come mangeremo, e su come ci racconteremo, nei prossimi anni.