Tumore al seno, a Milano tornano le visite gratuite con Nastro Rosa 2026: vediamo come prenotare e chi può accedere ai controlli di ottobre.

A Milano ottobre torna a tingersi di rosa con le visite gratuite per la salute del seno. La campagna Nastro Rosa 2026 rinnova l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno e offre l’occasione di dedicare tempo ai controlli, con appuntamenti per avvicinare le donne alla prevenzione. Come partecipare e quali passaggi seguire per prenotare? Conoscere le modalità di accesso aiuta a organizzarsi e cogliere questa opportunità nel mese dedicato alla salute femminile.

Nastro Rosa 2026 a Milano: tour esaurito e Open Day

Con Nastro Rosa 2026, LILT Milano Monza Brianza promuove visite senologiche ed esami gratuiti, insieme a iniziative di sensibilizzazione. Il tour dello Spazio LILT Mobile attraversa il territorio dal 3 al 31 ottobre, ma i posti disponibili risultano già esauriti.

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Chi cerca un appuntamento può informarsi sull’Open Day di sabato 31 ottobre negli Spazi LILT: l’iniziativa è riservata alle donne che non hanno mai effettuato una visita senologica negli ambulatori dell’associazione. Anche qui, le prestazioni sono disponibili soltanto fino a esaurimento posti.

Per l’Open Day la prenotazione è obbligatoria e si effettua esclusivamente telefonando al Contact Center: 02 36505407, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30.

Le prenotazioni sono aperte dal 1° ottobre. La disponibilità va verificata al momento della chiamata, perché il numero degli appuntamenti gratuiti è limitato.

I controlli comprendono la visita senologica; per le under 40 è prevista anche l’ecografia mammaria, mentre per le over 40 può essere effettuata la mammografia, purché non sia stata eseguita nei 12 mesi precedenti. Fuori dalla campagna, l’associazione ricorda la possibilità di rivolgersi ai propri ambulatori durante tutto l’anno.

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