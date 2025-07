A Milano si torna a parlare del trucco della “gomma a terra”: ecco cosa è successo a una coppia di turisti in pieno centro.

Una finta cortesia, un gesto apparentemente altruista e in pochi istanti il furto è compiuto. A Milano torna in scena un vecchio trucco tanto semplice quanto efficace: quello della “gomma a terra”. E a farne le spese, stavolta, è stata una coppia di turisti in visita nel centro della città.

Come funziona il trucco della gomma a terra

Tutto è iniziato quando un uomo a bordo di uno scooter ha affiancato l’auto dei due visitatori nicaraguensi, una Bmw X7 presa a noleggio. Con fare amichevole, ha avvisato il conducente di avere una gomma sgonfia. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei turisti, inducendoli a fermarsi. Pochi secondi dopo, è comparso un secondo individuo, altrettanto “gentile”, pronto a offrire aiuto per sistemare la ruota.

Ma proprio mentre i due si concentravano sul problema, uno dei ladri ha aperto la portiera dell’auto e ha prelevato uno zaino lasciato incustodito. All’interno c’erano oggetti di grande valore: orologi, gioielli, accessori firmati di brand di lusso. Un bottino da diverse decine di migliaia di euro sparito nel nulla in pochi attimi.

I turisti, una volta accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente contattato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno avviato le indagini, partendo da piazza Cordusio, dove si presume che possa essere avvenuto il furto o almeno parte della manovra.

Foto: Shutterstock