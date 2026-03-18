Nel 2026 tornano i treni storici in Lombardia: viaggi d’epoca tra paesaggi, storia e itinerari affascinanti da scoprire.

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama viaggiare lentamente e riscoprire il territorio in modo originale: i treni storici della Lombardia riprendono a percorrere i binari regionali con un calendario ricco di itinerari e tappe affascinanti. Un’esperienza d’epoca che unisce paesaggi, storia e turismo accessibile. Ma quali sono i percorsi battuti dagli antichi vagoni e locomotive in tutta la regione?

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Treni Storici Lombardia 2026: il calendario, il primo viaggio della stagione e gli itinerari tra laghi, borghi e atmosfere vintage

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La stagione dei treni storici prende il via il 29 marzo con il “Besanino Express”, in partenza dalla Stazione di Milano Centrale alle 9:25. Il convoglio attraversa la Brianza e prosegue fino al lago di Lecco, tra colline, borghi e scorci naturali.

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Il calendario dei treni però non si ferma qui: dalla primavera arriva fino a tutto l’autunno e prevede oltre 20 itinerari con partenza da Milano, pensati per valorizzare il patrimonio ferroviario e il turismo slow.

Tra i percorsi più attesi c’è la tratta Palazzolo–Paratico Sarnico verso il Lago d’Iseo, ma anche i collegamenti verso Como, Laveno e il Lago Maggiore. Non manca il “Lario Express”, con tappe tra Como e Lecco, particolarmente apprezzato per i panorami sul paradiso terrestre offerto dalla zona.

I convogli, spesso trainati da locomotive d’epoca o composti da carrozze originale restaurate, offrono a tutti un vero e proprio viaggio nel tempo. I prezzi restano accessibili, con i biglietti in vendita solitamente ad un prezzo compreso tra i 10 e i 12 euro, rendendo l’esperienza adatta a tutti.

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