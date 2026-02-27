AGGIORNAMENTO: 1 VITTIMA E 20 FERITI. Bilancio provvisorio

Grave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa contro un edificio e investendo alcune persone. L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 16 in viale Vittorio Veneto, lungo il tratto compreso tra piazza della Repubblica e Porta Venezia.

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio si sarebbe sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Nell’impatto, alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. Diversi feriti sono già stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire le operazioni di soccorso, alle quali stanno partecipando numerose ambulanze e cinque mezzi dei Vigili del Fuoco. Le condizioni delle persone coinvolte sono in fase di valutazione.

Non è ancora chiaro se il deragliamento sia stato causato da una brusca frenata o da una manovra improvvisa, forse per evitare dei pedoni che stavano attraversando la strada, oppure da un guasto tecnico al convoglio. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione nella zona risulta fortemente rallentata, con deviazioni al traffico e disagi al trasporto pubblico. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.