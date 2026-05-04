A Milano il tempo sembra davvero riavvolgersi. Dal 14 maggio 2026, lo Spazio Bergognone 26 si trasforma in una porta aperta sul passato con Titanic: un viaggio nel tempo, la nuova esperienza in realtà virtuale che riporta in vita il leggendario transatlantico.

Non è una semplice mostra, ma un’immersione totale: per circa 45 minuti i visitatori salgono a bordo del Titanic, ne attraversano gli ambienti e rivivono il viaggio che è entrato nella storia e nell’immaginario collettivo.

L’esperienza, promossa da Fever, porta la firma di una narrazione ad alto impatto tecnologico, pensata per far “sparire” il presente e catapultare il pubblico nel 1912. Il percorso inizia in modo sorprendente: si parte dal relitto, a quasi 4.000 metri di profondità nell’oceano, per poi risalire nel tempo fino al giorno della partenza da Southampton.

Ed è qui che la magia prende forma.

Con il visore VR, si sale la celebre scalinata monumentale, si attraversano le sale da pranzo, si entra nelle cabine e si passeggia sui ponti della nave. Non solo osservatori, ma veri “passeggeri”: si può persino alimentare le caldaie gettando carbone nel fuoco e incontrare figure storiche dell’equipaggio, dal capitano Edward John Smith agli ingegneri che hanno progettato il transatlantico.

La ricostruzione, sviluppata con la supervisione storica di Musealia, punta a un equilibrio tra spettacolo e accuratezza, trasformando la tragedia del Titanic in un racconto vivido, quasi tangibile.

Il risultato è un viaggio che alterna stupore e tensione, dove la tecnologia diventa un ponte emotivo con il passato.

Pensata per famiglie, appassionati di storia e curiosi dell’innovazione, l’esperienza si inserisce nella nuova ondata di intrattenimento immersivo che sta cambiando il modo di vivere la cultura.

Titanic: un viaggio nel tempo sarà ospitata allo Spazio Bergognone 26 di Milano dal 14 maggio 2026. I biglietti sono disponibili esclusivamente su fever.com, con prezzi a partire da 17 euro.