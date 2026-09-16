A Milano c’è un supermercato fuori dagli schemi: scegli il pesce, lo porti via e osservi laboratorio e cucina lavorare davanti a te.

A Milano c’è un posto che è un supermercato, sembra un supermercato, ha l’aspetto di un supermercato ma funziona in modo decisamente diverso da quelli a cui siamo abituati. Si entra, si guarda il pesce, si sceglie quello che si vuole e lo si porta via. Fin qui potrebbe sembrare tutto normale. E invece no: perché qui il confine tra negozio, laboratorio gastronomico e cucina a vista praticamente scompare. Ed è proprio questo dettaglio a renderlo uno dei supermercati più curiosi della città.

A10 Drugstore, il supermercato più strano di Milano dove il laboratorio è davanti ai clienti. Cosa si compra e quanto costa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo strano posto del quale stiamo parlando si chiama A10 Drugstore e ha aperto l’8 settembre 2026 in zona Maggiolina. Dietro al progetto c’è lo chef milanese Andrea Arcieri, già noto per Azabu10. L’idea è semplice ma insolita: produzione e vendita convivono nello stesso spazio, così chi entra può osservare gli artigiani mentre salano, sfilettano, affumicano e preparano il pesce che finirà poco dopo nei frigoriferi.

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Non esiste, insomma, un vero “dietro le quinte”. Il pesce viene lavorato sul posto e può essere venduto fresco, marinato, trasformato, congelato oppure diventare sushi. Il cliente apre il frigorifero, sceglie e porta tutto a casa. All’inaugurazione, per esempio, davanti al pubblico è stato sezionato un tonno da circa 200 chili, trasformando la lavorazione della materia in un vero e proprio spettacolo gastronomico.

Tra i prodotti si trovano burger di pesce e tonnetto sott’olio da 7 euro, capesante e mazzancolle da 13 euro, coda d’astice da 35 euro, oltre a salse, brodi, onigiri, sando e bento box con nigiri e sashimi.

L’obiettivo è quello di essere insieme negozio di quartiere e destinazione gastronomica: un posto dove fermarsi per la cena, comprare qualcosa da finire a casa oppure semplicemente osservare come nasce ciò che pochi minuti dopo finirà nel proprio carrello.

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