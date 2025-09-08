Milano è il cuore pulsante del lusso europeo e una calamita per i super-ricchi che scelgono di vivere, lavorare e investire qui. Non è solo la capitale della moda e del design: oggi la città offre un ecosistema fatto di club privati, ristoranti stellati, residenze di prestigio e servizi esclusivi che la rendono irresistibile per l’élite internazionale.

LEGGI ANCHE:– Milano dei super-ricchi, i posti più esclusivi che attraggono milionari e miliardari. Quali sono e dove si trovano

I luoghi più rinomati

Tra i luoghi più iconici c’è La Società dei Giardini, fondata nel 1783 e ospitata a Palazzo Spinola: un club storico, famoso per il suo Salone d’Oro, che da secoli accoglie la crema della società milanese.

Accanto alla tradizione, spiccano spazi moderni e cosmopoliti come Casa Cipriani e Soho House Milano, dove professionisti, creativi e imprenditori si incontrano lontano dai riflettori.

I ristoranti più cool

Il lato gourmet della città non è da meno. I nomi da conoscere? Armani/Ristorante & Bamboo Bar, con vista mozzafiato sullo skyline; Beefbar, inserito tra i ristoranti più belli al mondo; e Terrazza Gallia, simbolo di eleganza e cucina d’autore.

Le zone residenziali più prestigiose

Per vivere, i super-ricchi scelgono quartieri d’élite come il Quadrilatero della Moda, cuore dello shopping di lusso; Brera, raffinata e artistica; e Porta Nuova, simbolo del nuovo skyline milanese.

Foto: Pixabay