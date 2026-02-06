La città si prepara a vivere una giornata storica con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma questa sera alle 20 allo stadio San Siro. Un evento che porta con sé entusiasmo e spettacolo, ma anche forti ripercussioni sulla viabilità, con chiusure, deviazioni e limitazioni diffuse per tutta la giornata.
A incidere maggiormente sul traffico è il passaggio della Fiamma Olimpica, partita dalla Grecia lo scorso 26 novembre e arrivata oggi nel capoluogo lombardo per l’ultima tappa prima dell’accensione del braciere olimpico.
Il percorso della Fiamma Olimpica in città
La torcia attraversa numerosi luoghi simbolo di Milano: dalla Bicocca a Zara, dal Cimitero Monumentale al Castello Sforzesco, passando per Brera, piazza Scala, Porta Nuova, Stazione Centrale, Porta Romana e la Darsena, fino all’ultima suggestiva tappa sul Naviglio Grande, prima dell’arrivo a San Siro.
Il passaggio della fiamma comporta chiusure temporanee delle strade lungo tutto il tracciato e modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici.
Metro e mezzi pubblici: tutte le modifiche
L’ATM ha predisposto un piano straordinario:
- Chiuse le fermate Duomo (M1 e M3) dalle 14 alle 20
- Chiusa Missori (M3) dalle 15.30 alle 20
- M5: Segesta e Ippodromo chiuse durante l’afflusso e il deflusso del pubblico da San Siro
- Numerose linee tram e bus deviate o limitate dalle 13 fino a tarda sera
Il servizio di trasporto pubblico sarà prolungato fino alle 2 di notte.
Come arrivare a San Siro
Il parcheggio dello stadio non è disponibile. Si consiglia di utilizzare i parcheggi di interscambio e proseguire con:
- Metro M5 – San Siro Stadio
- Metro M1 – Lotto
- Tram 16 – fermata Segesta
Le principali zone con strade chiuse
Le chiusure più estese riguardano:
- Zona San Siro, con stop al traffico dalle 10 del mattino fino alle 2 del 7 febbraio
- Centro storico: piazza Duomo, piazza della Scala, Palazzo Reale e vie limitrofe
- Triennale e Parco Sempione
- Corso Sempione e piazza Sempione
In molte aree è previsto anche il divieto di accesso pedonale e il divieto assoluto di sosta, soprattutto lungo il cosiddetto “corridoio dei dignitari”, utilizzato per il trasferimento delle autorità internazionali.
Negozi e attrazioni chiusi
All’interno delle zone interdette negozi, parcheggi e attività commerciali non saranno raggiungibili. Chiusi anche:
- Piazza del Duomo
- Duomo di Milano e terrazze
- Museo del Novecento
Le raccomandazioni
Il Comune invita cittadini e visitatori a:
- Evitare l’uso dell’auto privata
- Pianificare gli spostamenti con largo anticipo
- Utilizzare i mezzi pubblici e seguire gli aggiornamenti ATM
Milano si ferma, dunque, ma lo fa per accendere il fuoco olimpico e dare ufficialmente il via ai Giochi Invernali 2026. Una giornata complessa per la mobilità, ma destinata a entrare nella storia della città.