Milano è conosciuta in tutto il mondo come capitale del glamour, tra grattacieli scintillanti, boutique d’alta moda e locali alla moda. Ma dietro questa immagine patinata, il capoluogo lombardo custodisce un’anima sorprendente, fatta di angoli segreti e atmosfere da fiaba. In certi quartieri, basta svoltare l’angolo per ritrovarsi in scenari che sembrano usciti da un libro illustrato per bambini, ben lontani dall’immaginario che si è creato intorno alla città. È il caso di una strada poco distante dalla Stazione Centrale, dove file di piccole case tondeggianti richiamano gli igloo e i villaggi nordici. Luoghi che raccontano storie di un passato creativo e resiliente, e che oggi restano perle rare tutte da scoprire.

LEGGI ANCHE:– Roma ad agosto senza folla: il museo segreto che puoi avere (quasi) tutto per te

Photo Credits: Renato Ricciardi