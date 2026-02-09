Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 lo sport più praticato non è sugli sci, sul ghiaccio o in pista. È il pin trading, la caccia e lo scambio delle mitiche spillette olimpiche, diventate l’oggetto del desiderio di atleti, collezionisti, turisti e semplici curiosi.

Valigie, zaini, cappellini e felpe si riempiono di pin colorate: alcune ufficiali, altre rarissime, altre ancora legate ai quartieri di Milano. Una vera e propria spillette-mania, che in questa edizione ha superato i confini degli addetti ai lavori ed è esplosa anche sui social.

Dove trovare le spille ufficiali di Milano Cortina 2026

Le spille olimpiche ufficiali sono in vendita negli Olympic Shop sparsi in città, insieme a tutto il merchandising dei Giochi: dalle mascotte ai peluche, dalle giacche agli zaini. Ma non tutte le pin si comprano.

Il Comune di Milano, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, ha infatti creato una collezione speciale di 14 Official City Pins:

12 olimpiche

2 paralimpiche

Le spille sono ispirate ai simboli iconici della città – come il Duomo e il Castello Sforzesco – ma anche a quartieri amatissimi dai milanesi: Brera, Navigli, Porta Romana, Sarpi, NoLo, Porta Venezia, Isola. Un dettaglio che le rende ancora più ambite.

Come avere le spille delle Olimpiadi gratis

La parte migliore? Puoi ottenerle gratuitamente, ma solo per un periodo limitato.

Dal 7 al 18 febbraio, le City Pins YesMilano vengono distribuite gratis secondo un calendario preciso:

ogni giorno è dedicato a un quartiere diverso

la distribuzione avviene solo in quella zona

presso una sede culturale e una storica edicola

Chi riesce a collezionare due o più pin può ottenere anche la speciale Spilla del Panettone, simbolo per eccellenza di Milano.

👉 I luoghi di distribuzione vengono annunciati ogni mattina alle 8 sul profilo Instagram di Visit Milano, dove è disponibile anche il calendario completo dei quartieri coinvolti.

Il Pin Trading Center “segreto” di Milano

Per chi non si accontenta di collezionare, ma vuole scambiare le spillette con altri appassionati, c’è un indirizzo da segnare.

In via Carlo De Cristoforis 1, a due passi da piazza Gae Aulenti, si trova l’Official Olympic Pin Trading Center, uno spazio sponsorizzato da Warner Bros e aperto al pubblico per tutta la durata dei Giochi.

Qui puoi:

acquistare le spille ufficiali Milano Cortina 2026

incontrare collezionisti da tutto il mondo

scambiare pin olimpiche rare e doppioni

Lo spazio è brandizzato Looney Tunes ed è pensato anche per i più piccoli: attività gratuite, foto con Bugs Bunny, arrampicata e la possibilità di acquistare le esclusive spille Looney Tunes x Olympics firmate Honav USA.

Perché il pin trading è lo sport più pop delle Olimpiadi

Il pin trading non è una novità, ma a Milano Cortina 2026 è diventato un fenomeno culturale. Un modo per vivere i Giochi fuori dagli stadi, creare connessioni, raccontare storie e portarsi a casa un ricordo unico.

Perché alla fine, tra una medaglia e l’altra, la spilla giusta vale quanto un oro