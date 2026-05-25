Sai che non bisogna andare troppo lontano da Milano per godersi delle ottime spiagge? Scopri dove si trovano le più vicine!

Milano non ha il mare, ma ha una posizione strategica che permette di raggiungere in poco tempo laghi, fiumi e spiagge attrezzate perfette per una piccola fuga estiva. In meno di due ore d’auto, traffico permettendo, si può passare dall’asfalto cittadino all’acqua, dal verde dei parchi fluviali alle rive lacustri. Andiamo alla scoperta di alcune mete vicine alla città da segnare assolutamente sulla nostra mappa.

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Idroscalo di Milano: le migliori spiagge a 10 km dal centro della città

La spiaggia più vicina è anche la più milanese: l’Idroscalo, a circa 10 chilometri dal centro e raggiungibile in meno di mezz’ora d’auto. Nato nel 1930 come scalo per idrovolanti, oggi è il “mare dei milanesi”: un grande parco naturale e sportivo dove si praticano discipline come vela, canoa, rugby, pallamano e surf.

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Spiaggia di Pusiano, uno dei laghi più sottovalutati

Il lago di Pusiano è tra le mete più vicine e spesso sottovalutate. Si trova a circa 45 chilometri da Milano, con tempi di percorrenza intorno ai 49 minuti in auto. Qui l’atmosfera è più tranquilla rispetto ai grandi laghi lombardi e il panorama è impreziosito dalla presenza dell’Isola dei Cipressi, piccola e suggestiva.

Medolago Adda: la spiaggia fluviale più bella della provincia di Bergamo

Per chi associa la spiaggia anche ai fiumi, Medolago sull’Adda è una soluzione comoda: circa 41 chilometri da Milano e 46 minuti d’auto. È una delle spiagge fluviali lombarde più apprezzate dagli utenti di Tripadvisor, ideale per una giornata semplice, tra acqua, natura e relax lungo uno dei grandi corsi d’acqua che accompagnano il territorio milanese.

Spiagge Milano, sul Ticino c’è Melissa Beach a Golasecca

A Golasecca, in zona Sesto Calende, Melissa Beach si raggiunge in circa 50 minuti d’auto, a 58 chilometri da Milano. È una piccola oasi sul Ticino, con bar, spiaggia a ingresso libero e campo da beach volley. Una meta perfetta per chi cerca un compromesso tra natura, comodità e atmosfera vacanziera senza spingersi fino al mare.