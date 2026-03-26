Milano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia. Il brand italiano, guidato da Francesco Sommariva, presenta al Salone del Mobile il concept “Impossible to ignore”, mentre al Fuorisalone illumina il proprio showroom di via Fatebenefratelli 8 con l’installazione immersiva “ELEMENTS. Jewel and design, beyond form”.

Salone del Mobile: il mosaico diventa protagonista del living

Al Padiglione 13 (B02/C05) di Fiera Milano Rho, SICIS trasforma il proprio spazio espositivo in una sequenza di ambienti distinti e scenografici, dominati da ritratti artistici realizzati in mosaico. Non semplici decorazioni, ma veri e propri fulcri visivi capaci di definire il carattere dello spazio.

Tra le novità di quest’anno spiccano:

Poltrona Amaro – Ispirata alla curva di un raffinato bicchiere da amaro, con schienale avvolgente e pelle color ruggine Nevada Rust, esprime sofisticatezza e calore.

– Ispirata alla curva di un raffinato bicchiere da amaro, con schienale avvolgente e pelle color ruggine Nevada Rust, esprime sofisticatezza e calore. Divano Mirai – Nei toni ghiaccio e avorio, con volumi fluidi che ricordano pannelli di tessuto sovrapposti, celebra la continuità tra tradizione e futuro.

– Nei toni ghiaccio e avorio, con volumi fluidi che ricordano pannelli di tessuto sovrapposti, celebra la continuità tra tradizione e futuro. Tavolo Vertex – Un capolavoro in vetro bronze e Vetrite, che evoca la complessità di un cristallo naturale con una continuità materica rara nel design contemporaneo.

“Con ‘Impossible to ignore’ vogliamo dimostrare che il Total Living non è una somma di elementi coordinati, ma una dichiarazione di visione. Superfici e arredi non sono mondi separati: sono parti di un’unica identità, forte e riconoscibile”, afferma Leo Placuzzi, fondatore e CEO di SICIS.

Fuorisalone 2026: un’esperienza sensoriale tra i quattro elementi

Nel cuore di Milano, lo showroom di via Fatebenefratelli 8 ospita “ELEMENTS. Jewel and design, beyond form”, un percorso immersivo che esplora i quattro elementi primari – Aria, Fuoco, Terra e Acqua – attraverso installazioni autonome, teche sensoriali, arredi sartoriali e una colonna sonora originale.

Ogni spazio è progettato per un’esperienza totalizzante: il visitatore non osserva le collezioni, le attraversa. L’installazione integra le anime di SICIS – alta gioielleria in micromosaico, interior design e innovazione tecnologica – creando un ecosistema creativo unico e riconoscibile.

Le vetrine dello showroom anticipano il viaggio con serigrafie che rappresentano l’unione dei quattro elementi, mentre un QR code discreto consente approfondimenti digitali, trasformando il lusso in un’esperienza colta, sensoriale e silenziosamente potente.

Un’identità italiana riconosciuta nel mondo

Con sede a Ravenna, SICIS è celebre per la capacità di reinterpretare l’antica arte del mosaico in chiave contemporanea. Dall’arredo al gioiello, il brand conferma anche quest’anno il suo ruolo di protagonista della Milano Design Week, unendo estetica, tecnica e innovazione in proposte “Impossible to ignore”.