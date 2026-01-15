È iniziata alle 8.45 di questa mattina la prima fascia dello sciopero del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Al Cobas. L’astensione dal lavoro è prevista oggi in due finestre orarie: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Nonostante la mobilitazione, Atm, l’Azienda Trasporti di Milano, ha fatto sapere che al momento tutte le linee sono in servizio. In una comunicazione ufficiale, l’azienda ha precisato che tram, bus e filobus circolano regolarmente, così come le linee della metropolitana, che non risultano coinvolte da interruzioni.

Atm segnala tuttavia la possibilità di rallentamenti e ritardi sulle linee di superficie, legati soprattutto alle condizioni meteorologiche avverse, più che allo sciopero in corso. La situazione viene monitorata in tempo reale e potrebbero verificarsi variazioni nel corso della giornata, in particolare nelle fasce orarie di sciopero.

La protesta è stata proclamata da Al Cobas contro i processi di liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione del trasporto pubblico locale, nonché contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. Tra le rivendicazioni principali figura anche la richiesta di “reinternalizzazione” dei servizi di tpl affidati in appalto o subappalto, inclusi quelli complementari, a Milano e nell’hinterland.

Per i passeggeri, la raccomandazione resta quella di informarsi prima di mettersi in viaggio e di tenere conto di possibili disagi, soprattutto nelle ore serali, quando inizierà la seconda fase dello sciopero.