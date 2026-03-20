Milano, trasporti a rischio il 27 marzo: sciopero Atm per tutta la giornata

Si preannuncia una giornata difficile per la mobilità milanese quella di venerdì 27 marzo, quando è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale. L’agitazione, che coinvolgerà i lavoratori Atm, potrebbe avere ripercussioni su metro, autobus e tram per l’intero arco delle 24 ore.

Secondo quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stop sarà esteso a tutta la giornata, anche se molto dipenderà dalla partecipazione del personale.

Servizi garantiti nelle fasce protette

Nonostante lo sciopero, saranno previste alcune finestre orarie in cui il servizio dovrebbe essere regolare. In attesa della comunicazione ufficiale da parte di Atm, le fasce di garanzia dovrebbero ricalcare quelle abituali: dalla partenza del servizio fino alle 8:45 e nel pomeriggio tra le 15:00 e le 18:00.

Al di fuori di questi orari, i mezzi pubblici potrebbero subire cancellazioni o riduzioni significative.

Mobilitazione e presidio

La protesta è promossa dal sindacato Al Cobas. Durante la mattinata è previsto anche un presidio dei lavoratori, che solitamente si svolge presso il deposito autobus di viale Sarca.

Metropolitane: possibili stop parziali

Per quanto riguarda la rete metropolitana, non è ancora possibile prevedere con precisione l’impatto dello sciopero. Le eventuali interruzioni dipenderanno dal numero di adesioni, che sarà noto solo il giorno stesso.

Alcune linee — tra M1, M2, M3, M4 e M5 — potrebbero fermarsi completamente, mentre altre potrebbero continuare a funzionare senza particolari variazioni.

In ogni caso, si consiglia ai cittadini di organizzare per tempo gli spostamenti e di tenere sotto controllo gli aggiornamenti per limitare i disagi.