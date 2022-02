San Valentino 2022, come organizzare la serata romantica perfetta?

La serata romantica perfetta? I Millennials (ovvero i nati tra il 1981 e il 1995) la immaginano a casa, a lume di candela, ordinando via […]

La serata romantica perfetta?

I Millennials (ovvero i nati tra il 1981 e il 1995) la immaginano a casa, a lume di candela, ordinando via App i propri piatti preferiti.

I partner ideali? Alberto Angela e Miriam Leone.

Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da SWG * per Deliveroo sul rapporto tra gli italiani e la festa degli innamorati.

Quasi il 70% degli italiani ha dichiarato di preferire le mura domestiche per celebrare San Valentino. Ma è nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni che si registra la percentuale più alta (30,8%) di chi sceglie di ordinare a domicilio i propri piatti preferiti per una cena a lume di candela. Una tendenza, questa, che a livello geografico si fa sentire in modo particolare nelle regioni del Centro Italia (29%) e del Nord-Ovest (23,3%).

Per quanto riguarda le preferenze culinarie, i piatti della tradizione italiana sono in cima (con il 37,2% delle preferenze) alla speciale classifica dei cibi per un San Valentino perfetto. Al secondo posto, si piazza ‘il piatto preferito dei partner‘ da regalarsi a vicenda (33,2%), seguito da pizza e birra (20,7%), un piatto mai provato (17,1%) e sushi (8%).

Diversamente da quanto si possa pensare, ostriche e champagne (5,9%) e ricette afrodisiache (5,7%) occupano posizioni più basse nella classifica.

CON CHI VORRESTI TRASCORRERE LA SERATA DI SAN VALENTINO?

Potendo scegliere, tra le più note celebrities, con chi trascorrerebbero le italiane e gli italiani una cena romantica? Alberto Angela, Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Miriam Leone sono i VIP più amati, con punte di apprezzamento che – proprio tra i Millennials – arrivano al 36,4% per Alberto Angela e al 20,8% per Miriam Leone.

San Valentino a domicilio: lo speciale menù di Deliveroo

Deliveroo celebra la Festa degli Innamorati con uno speciale menù proposto da La Bracioleria a Milano, da ordinare sulla App e ricevere comodamente a casa a partire da giovedì 10 sino a lunedì 14 febbraio.

Il menù prevede: busiate al pesto di pistacchio di Bronte, stracciatella, bottarga e scorza di limone; braciola classica; crocchette artigianali con cuore di formaggio filante e dolce romantico (prezzo, per 2 persone, €60). E per tutti coloro che ordineranno, in omaggio uno speciale gadget perfetto per creare la perfetta atmosfera a lume di candela.

Sui social Deliveroo un muro virtuale con le illustrazioni di Alan Zeni

E non finisce qui! La settimana dell’amore vedrà i social di Deliveroo trasformarsi in un “muro virtuale” su cui l’artista Alan Zeni esplorerà il tema dell’amore… e del cibo, con illustrazioni in formato digitale ma disponibili anche da scaricare e stampare. Il progetto di collaborazione porta la firma del talentuoso illustratore che da anni si dedica alla rappresentazione dell’amore in tutte le sue forme e di Yoonik, hub creativo che affianca le aziende nella costruzione di progetti con le illustrazioni. Appuntamento sul profilo Instagram di Deliveroo a partire dal 14 febbraio!

*: L’indagine è stata condotta con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione complessivo di 800 soggetti maggiorenni residenti sul territorio nazionale. Le interviste sono state raccolte tra il 26 e il 29 gennaio 2022.