San Valentino 2022 a Milano: menù e prezzi

Siete in cerca di idee per festeggiare San Valentino 2022 con la vostra metà? Ecco le proposte a Milano da non lasciarsi sfuggire

Ecco le proposte a Milano da non lasciarsi sfuggire

Il Menù di San Valentino di Particolare Milano



Il design del locale rispecchia perfettamente la filosofia dei tre soci, Andrea, Luca e Mino: un ristorante all’insegna della qualità, senza compromessi e con la voglia di lasciare il segno.

La cucina è dinamica, creativa, in continuo movimento ma ancorata alle tradizioni. La materia prima sempre protagonista con un menù che segue le stagioni.

Punto di forza di Particolare è un meraviglioso giardino interno che vi porta fuori città in un attimo!

Amuse bouche

Ravioli croccanti di ossobuco, salsa allo zafferano.. “omaggio a Milano”

Polpo tre cotture, spuma di patate, paprika forte e salicornia

Risotto al parmigiano, pesto in polvere, carbone vegetale, creme fraiche e crudo di gamberi

Petto di anatra mulard, coste spadellate e coulis di lamponi

Tiramisu particolare

60€ vini esclusi

Il Menù di San Valentino di Classico Cocktail



Classico trattoria &cocktail, il nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Murray, con un ampio giardino interno in pieno stile liberty, tra tavoli e sedie d’epoca che coniugano dettagli decò a tessuti di tendenza come il velluto, che raccontano di un elegante salotto in un contesto di Vecchia Milano. La sinergia tra cucina e cocktail le due anime di Classico, è il tratto distintivo del ristorante, da gustare al civico 6 di via Marcona.

Aperitivo di benvenuto

Pane burro al lampone e alici di sciacca.

Pan brioche mousse di fegatini di pollo e cipolla caramellata.

Antipasti

tataki di ricciola,crema di zucchina alla scapece e spuma di provola affumicata.

tartare di fassona piemontese, burratina sabelli e petali di cipolla rossa marinata.

Primo

Risotto carnaroli gran riserva,barbabietola e nocciole di giffoni.

Secondo

Ombrina boccadoro,salsa all’aglio dolce e asparago bianco.

Dessert

Sorbetto al limone e mirtilli

Acqua, pane e servizio 50€ p.p.

Il Menù di San Valentino di Dry Age

(Menu) https://restaurant.thedryaged.it/wp-content/uploads/Menu.pdf

Dry Aged, è il nuovo progetto di due giovani, chef e maitre, che dopo diverse esperienze gourmet hanno deciso di puntare su loro stessi. Sono Matteo Ferrario e Stefano Carenzi: Carenzi: la sinergia tra cucina e servizio si concretizza nella ricerca della concentrazione del gusto, nella sperimentazione delle frollature, delle macerazioni, ma anche un profondo studio sul pesce, sui vegetali e con le più moderne tecniche di cucina, mixate con la sapienza antica e nordica, l’intensità del gusto viene portata ai massimi livelli.

Menù carne:

Amouse bouche servito con calice di Prosecco Superiore Brut Contrada Granda Az. Masottina

Uovo, zucca, parmigiano e tartufo nero

Battuta di manzo affumicata tagliata al coltello, crema di pomodoro bruciato, stracciatella e

nocciole

Spaghetto Verrigni in crema di zafferano, ragù d’ossobuco e gremolada

Entrana alle braci, soffice di patate e paprika, cipolla caramellata

Bavarese alla vaniglia, macedonia di fragole, biscotto morbido al cacao, salsa cioccolato

Caffe e piccola pasticceria

68 € (Coperto incluso)

Bevande escluse

Menù pesce:

Amouse bouche servito con calice di Prosecco Superiore Brut Contrada Granda Az. Masottina

Ostrica, stracciatella e cipolla agrodolce

Soffice di patate, polpo, paprika ed olive soffiate

Gnocchi homemade affumicati, vongole e prezzemolo

Baccalà mantecato, crostone di polenta, tartufo nero e carciofi

Bavarese alla vaniglia, macedonia di fragole, biscotto morbido al cacao, salsa cioccolato

Caffe e piccola pasticceria

68 € (Coperto incluso)

Bevande escluse