L’Italia è terra di sagre e la Lombardia non fa eccezione. Ma sai quali sono le più belle da non perdersi ad agosto 2026?

Il mese di agosto in Lombardia profuma di sagre, cucine all’aperto, ricette tramandate, musica e piazze illuminate fino a sera. Dalle valli bergamasche alla pianura cremonese, passando per Valtellina, Varesotto, Pavese e Mantovano, il calendario dell’estate offre numerose occasioni per scoprire sapori locali e piccoli borghi. Andiamo alla scoperta di dieci appuntamenti da segnare per costruire un itinerario estivo tra gusto, tradizioni e convivialità, nel cuore della regione intera.

LEGGI ANCHE: ‘Sorriso Etrusco’, Lorenzo Fiorucci: «Ogni autentica innovazione nasce dal dialogo con una memoria condivisa»

Agosto in Lombardia: le sagre più belle della regione

Si parte da Rasura, in provincia di Sondrio, dove la Sagra del Mirtillo anima il paese dal 30 luglio al 2 agosto con menu dedicati, musica e una gara podistica. A Parre, l’1 e 2 agosto, la Sagra del Capù e del Folclore celebra le polpette avvolte nelle foglie di verza insieme a gruppi in costume e ballo.

LEGGI ANCHE: A Milano arriva una spettacolare eclissi di Sole: quando vederla e il punto migliore per osservarla

Dal 7 al 9 agosto Cunardo, nel Varesotto, ospita la Sagra della Patata, iniziativa benefica con gnocchi, patatine e fritto misto. A Barzio, dall’8 al 16 agosto, la Sagra delle Sagre riunisce sapori, artigianato, spettacoli e produttori della Valsassina.

Dall’11 al 16 agosto Crema propone Chiacchiere e Tortelli: in piazza Aldo Moro arrivano tortelli cremaschi, salva con le tighe, salame e torta Bertolina. Dal 20 al 23 agosto Casteldidone celebra invece il Marubino, pasta ripiena preparata a mano, servita in brodo oppure con burro e salvia.

A Carpenedolo, dal 21 al 24 agosto, la Sagra del Malfatto valorizza il primo De.C.O. a base di erbette, formaggio e uova. Negli stessi giorni, dal 21 al 23, Parre festeggia gli Scarpinòcc, ravioli di magro dalla caratteristica forma a scarpa.

Sempre dal 21 al 23 agosto, Romagnese riaccende i forni per la Brusadela, antica focaccia da gustare dolce o con salumi e formaggi. Chiude il Festival del Riso di Castel d’Ario, dal 22 al 25 agosto: protagonista il riso alla pilota De.C.O., con luna park, spettacoli e fuochi d’artificio.