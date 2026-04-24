A un’ora da Milano, il roseto più romantico della Lombardia riapre per pochi weekend: posti limitati per una fioritura da non perdere.

C’è un posto, a poco più di un’ora da Milano, dove la primavera prende una forma incredibile: petali, profumi e sentieri di un roseto che lascia senza fiato. Un giardino nascosto che per qualche settimana all’anno apre i battenti e si trasforma in una delle mete più ricercate della Lombardia. I posti si esauriscono in fretta, i weekend disponibili sono pochi, e chi lo conosce non smette di tornarci. Se siete alla ricerca di una fuga dalla città che valga davvero la pena, avete trovato la risposta.

Un meraviglioso roseto a un’ora da Milano: dove si trova

Dal 1° maggio 2026, i giardini di Castello Quistini a Rovato, nel cuore della Franciacorta, riaprono al pubblico esclusivamente nei fine settimana, e solo fino a metà giugno. Il parco si estende per oltre 10mila metri quadrati e ospita più di 1.500 varietà di rose antiche e moderne, tra cui le celebri rose inglesi di David Austin.

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Il percorso attraversa aiuole, tunnel fioriti e un suggestivo Labirinto delle rose, nel quale colori pastello e profumi si rincorrono a ogni svolta. Il picco della fioritura cade tra la metà e la fine di maggio: il momento ideale per visitarlo. L’ingresso costa 12 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria e si effettua online sul sito ufficiale del castello.

La visita guidata Tra Rose, Storia e Leggenda, condotta dal proprietario Marco Mazza, dura circa un’ora e racconta la storia della dimora insieme alle scelte botaniche che hanno plasmato il giardino nel tempo. In totale, il giro completo richiede tra un’ora e mezza e due ore. Che però vi regaleranno uno sguardo straordinario sul mese delle rose in un luogo così incantevole che vorrete tornarci più e più volte.

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