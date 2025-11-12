Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 un weekend in Valtellina costa quasi come ai Caraibi: scopri quanto!

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono alle porte. Si comincerà il prossimo 6 febbraio tra Milano, Cortina d’Ampezzo, Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. Eppure, a pochi mesi dall’inizio dei Giochi, c’è già chi parla di cifre da capogiro. In Valtellina, una delle zone simbolo dell’evento, i prezzi per un weekend olimpico stanno raggiungendo livelli da… Caraibi. Ma quanto costa davvero un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi di Milano-Cortina?

Prezzi olimpici: quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Quasi come una vacanza tropicale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’intera Valtellina si sta preparando ad accogliere migliaia di visitatori per le Olimpiadi invernali del 2026. Ma mentre l’attesa cresce, aumenta anche il costo di un soggiorno in zona. Secondo un’indagine di Altroconsumo, prenotare un fine settimana in Valtellina durante le Olimpiadi potrebbe costare in media 1.800 euro, con picchi che superano i 3.000 euro per due notti.

Un aumento record rispetto a quelli che sono i prezzi relativi a un mese prima dell’inizio dei giochi: a gennaio 2026, infatti, le stesse strutture propongono tariffe decisamente più basse, in linea con i classici prezzi invernali della montagna italiana. Ora, invece, la corsa alla prenotazione ha fatto impennare i listini. Tra tutte, ovviamente, Cortina d’Ampezzo guida la classifica del lusso: oltre 2.300 euro per un weekend, con appartamenti che su Airbnb arrivano a sfiorare i 4.800 euro per due notti.

Anche in Valtellina, dunque, si parla di cifre che ricordano quelle di una vacanza sotto le palme. E non è difficile capire perché: la domanda è altissima, le camere sono poche e l’occasione è irripetibile. Il risultato? Chi vorrà dormire tra le montagne durante i giochi olimpici invernali dovrà prepararsi a mettere mano al portafoglio.

Il fenomeno non riguarda solo la Valtellina. Anche Milano e la Val di Fiemme registrano rincari notevoli, con soggiorni che partono da 500 euro per il weekend olimpico.

Photo Credits: Shutterstock