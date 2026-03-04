Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio.

Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l’Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>>

Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione.

I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata.

Leggi anche: — La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026

Le Paralimpiadi Invernali 2026 saranno le più “diffuse” di sempre: le competizioni si svolgeranno su un’area di oltre 22.000 km², coinvolgendo:

Milano (eventi sul ghiaccio)

Cortina d’Ampezzo

Predazzo

Altre località tra Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano

Una scelta che valorizza il territorio e permette di utilizzare impianti già esistenti, con particolare attenzione all’accessibilità universale.

Numeri e discipline dei Giochi Paralimpici Invernali 2026

Durante le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono attesi:

Fino a 665 atleti

Provenienti da circa 50 Comitati Paralimpici Nazionali

6 discipline sportive : Sci alpino Snowboard Sci nordico Biathlon Curling in carrozzina Para ice hockey

:

Saranno assegnate 79 medaglie d’oro (39 maschili, 35 femminili e 5 miste).

La Delegazione Italiana conterà 40 atleti, affiancati da tre atleti guida, con l’obiettivo di migliorare il risultato ottenuto a Pechino 2022, dove l’Italia conquistò 7 medaglie.

Un anniversario simbolico per il movimento paralimpico

L’edizione 2026 celebra due ricorrenze fondamentali:

50 anni dai primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati a Örnsköldsvik nel 1976

dai primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati a 20 anni dal debutto del wheelchair curling, avvenuto in Italia ai Giochi di Torino 2006

Un legame forte tra l’Italia e la storia paralimpica internazionale.

Cerimonia di apertura e spettacolo

Il tema della Cerimonia di apertura sarà “Life in Motion”, un omaggio al dinamismo e alla resilienza degli atleti paralimpici. Tra gli ospiti musicali annunciati figurano Stewart Copeland e il trio italiano Meduza, a conferma della dimensione globale dell’evento.

I portabandiera della squadra italiana saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro.

Mascotte e accessibilità

La mascotte paralimpica si chiama Milo, un ermellino bruno simbolo di resilienza e inclusione. Nato senza una zampetta, Milo incarna perfettamente lo spirito paralimpico: trasformare una difficoltà in una forza.

Grande attenzione anche ai prezzi dei biglietti:

Circa l’89% dei biglietti costerà meno di 35 euro

dei biglietti costerà meno di Per gli under 14 si parte da 10 euro

Un segnale concreto per rendere i Giochi davvero accessibili a tutti.

Le Paralimpiadi Invernali 2026, in programma dal 6 al 15 marzo, saranno molto più di un evento sportivo: rappresenteranno un momento di celebrazione globale dello sport paralimpico, dell’inclusione e dell’eccellenza italiana.

Un appuntamento imperdibile che porterà l’Italia al centro del mondo.