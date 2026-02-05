Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi.

Le competizioni olimpiche sono iniziate il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura si terrà il 6 febbraio. Da quel momento, per oltre due settimane, l’Italia sarà al centro dello sport invernale mondiale, ospitando atleti e atlete provenienti da ogni parte del globo.

Durante i Giochi verranno assegnate medaglie in 116 eventi, distribuiti in quattro grandi cluster geografici che rappresentano alcune delle località alpine e urbane più iconiche del Paese:

Milano : sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track.

: sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track. Valtellina : teatro delle gare di sci freestyle e snowboard a Livigno, sci alpinismo e sci alpino maschile sulla celebre pista Stelvio.

: teatro delle gare di sci freestyle e snowboard a Livigno, sci alpinismo e sci alpino maschile sulla celebre pista Stelvio. Cortina d’Ampezzo : protagonista con lo sci alpino femminile sulle Tofane, il curling e gli sport di scivolamento; il biathlon si svolgerà ad Anterselva.

: protagonista con lo sci alpino femminile sulle Tofane, il curling e gli sport di scivolamento; il biathlon si svolgerà ad Anterselva. Val di Fiemme: punto di riferimento per il salto con gli sci a Predazzo e lo sci di fondo a Tesero.

Il calendario delle gare è disponibile in una guida giorno per giorno, utile per seguire tutti gli eventi da medaglia e pianificare l’acquisto dei biglietti per assistere dal vivo alle competizioni. È importante ricordare che il programma è preliminare e potrebbe subire modifiche fino al termine dei Giochi.

Con la Cerimonia di Chiusura del 22 febbraio 2026, Milano Cortina passerà il testimone alla prossima edizione olimpica, lasciando in eredità un evento storico per lo sport italiano e internazionale.