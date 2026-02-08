Prosegue a ritmo serrato il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 8 febbraio, va in scena la quinta giornata di gare, che chiude il primo weekend dei Giochi con otto titoli olimpici in palio e un’Italia chiamata a confermare l’ottimo avvio di manifestazione.

La spedizione azzurra arriva all’appuntamento forte delle prime medaglie conquistate: l’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di speed skating, l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera maschile hanno acceso l’entusiasmo del pubblico di casa.

Sci alpino e fondo: Goggia e Brignone guidano la caccia al podio

Tra gli eventi più attesi della giornata spicca la discesa libera femminile, in programma alle 11.30 sulla spettacolare pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano proveranno a inserirsi nella lotta per le medaglie in una delle gare simbolo di questi Giochi.

Alle 12.30 toccherà invece allo skiathlon maschile, seconda prova del programma di sci di fondo. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro alla Cerimonia d’Apertura, partirà con il ruolo di outsider in una gara tradizionalmente molto combattuta.

Biathlon e snowboard: l’Italia sogna in grande

Grande attesa anche per il biathlon, con la staffetta mista al via alle 14.05. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer può ambire a un risultato di prestigio in un format particolarmente congeniale alle caratteristiche italiane.

Nel primo pomeriggio riflettori puntati sullo snowboard parallelo gigante (PGS). L’Italia si presenta con i favori del pronostico nella prova maschile grazie a Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller e Aaron March, mentre non mancano le chance anche al femminile con Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle.

Speed skating, slittino e pattinaggio artistico

Sul ghiaccio, Davide Ghiotto e Riccardo Lorello inseguono il podio nei 5000 metri di speed skating, mentre nello slittino l’Italia punta a una medaglia con Dominik Fischnaller nella prova individuale.

In serata si chiude anche la gara a squadre di pattinaggio artistico, con l’Italia in piena corsa per un risultato di grande prestigio, mentre nel curling doppio misto Amos Mosaner e Stefania Constantini affrontano Cechia e Gran Bretagna in due match fondamentali per il prosieguo del torneo.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI POMERIGGIO

Domenica 8 febbraio

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschile – Diretta tv su Rai 2

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche – Diretta tv su Rai 2 dalle 18.00

18.31 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche – Diretta tv su Rai 2

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile

Dove seguire le gare

Tutte le competizioni di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSport HD, con ampia copertura in streaming su Rai Play, oltre alle piattaforme Eurosport, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà inoltre la diretta testuale degli eventi principali.

La giornata dell’8 febbraio promette spettacolo, emozioni e nuove opportunità di medaglia: Milano Cortina 2026 entra sempre più nel vivo, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista