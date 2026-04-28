Primo Maggio 2026: stai cercando gli eventi a Milano? Scopri cosa puoi fare nel capoluogo lombardo tra tante possibilità!

Anche nel 2026, il Primo Maggio sta per arrivare e, a Milano, la giornata è pronta a portare con sé una lunga serie di appuntamenti da non perdere tra eventi, musei aperti e possibilità di gite fuori porta. La Festa dei lavoratori, da sempre legata ai temi dei diritti e della dignità del lavoro, diventa così anche l’occasione per vivere in una maniera diversa la città e il territorio, tra cultura, partecipazione e tempo libero (e approfittando della primavera ormai nel vivo).

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Corteo del Primo Maggio 2026 a Milano e concerto in Piazza della Scala

Tra gli eventi della giornata del Primo Maggio 2026, centrale come sempre è il tradizionale corteo sindacale promosso da CGIL, CISL e UIL, che attraversa il centro di Milano fino a Piazza della Scala. Il concentramento è previsto in Corso Venezia, con partenza in mattinata e arrivo nel cuore della città, dove si tengono gli interventi ufficiali e il comizio finale. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si conclude con uno concertoin Piazza della Scala.

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Eventi Primo Maggio 2026: a Milano musei aperti

In occasione della Festa dei lavoratori, il Ministero della cultura ha confermato che i principali musei, monumenti e parchi archeologici statali resteranno aperti con i consueti orari e costi di accesso. A Milano l’offerta culturale è particolarmente ampia: sarà possibile visitare luoghi come il MUDEC Museo delle Culture, Palazzo Reale, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, la Pinacoteca Ambrosiana, le Gallerie d’Italia, i Musei del Castello Sforzesco e il Cenacolo Vinciano.

Mostra-mercato Tre Giorni per il Giardino

Per chi desidera allontanarsi dalla città, tra le proposte più interessanti c’è la mostra-mercato “Tre Giorni per il Giardino”, in programma dal 1° al 3 maggio al Castello e Parco di Masino, a poco più di un’ora dal capoluogo lombardo. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni florovivaistiche italiane, con oltre cento vivaisti e numerosi espositori specializzati. L’evento, dedicato al tema “Radici”, propone incontri, laboratori e idee per il verde, offrendo spunti per giardini, terrazzi e orti. Una gita fuori porta ideale per immergersi nella natura e nella cultura del paesaggio.

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