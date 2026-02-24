Domenica 1° marzo Milano si scopre (quasi) gratis: musei aperti, quartieri iconici e panorami unici per vivere la città senza spendere un euro.

Prima domenica del mese a Milano, è tutto gratis (o quasi): 10 tappe imperdibili tra musei, quartieri e panorami mozzafiato

La prima domenica del mese Milano si trasforma in una città tutta da esplorare senza spendere (quasi) nulla. Domenica 1° marzo 2026, tra musei aperti gratuitamente, quartieri simbolo e luoghi panoramici non sarà difficile trovare l’occasione perfetta per riscoprire il capoluogo lombardo con un itinerario accessibile a tutti. E tu, sei pronto ad immergerti tra arte, passeggiate urbane e scorci sorprendenti?

Milano: cosa fare la prima domenica del mese (è quasi tutto gratis!)

Il percorso può iniziare dalla Stazione Centrale, punto strategico per muoversi facilmente senza auto, e proseguire verso la Casa Museo Boschi di Stefano, appartamento-museo con oltre 300 opere del Novecento italiano firmate, tra gli altri, da Fontana e Morandi, visitabile gratuitamente e spesso poco affollato.

Da qui si raggiunge Palazzo Lombardia, cuore della Milano contemporanea, dove — quando aperto — il belvedere regala uno degli skyline più spettacolari della città, con accesso libero. Poco distante si può esplorare anche il Museo Unipol, spazio espositivo gratuito dedicato a mostre temporanee.

La quarta tappa porta nella vivace Chinatown di via Paolo Sarpi, ancora animata dalle celebrazioni del Capodanno Cinese, tra street food, negozi storici e atmosfera internazionale. Si continua poi verso la Galleria Vittorio Emanuele II, simbolo architettonico milanese da visitare gratuitamente per ammirare mosaici e cupole in vetro (mentre la salita panoramica resta a pagamento).

Spazio quindi al verde con Parco Sempione, ideale per una pausa nel cuore della città, e con l’adiacente Acquario Civico, uno dei più antichi d’Europa, accessibile gratuitamente durante questa giornata speciale.

La prima domenica del mese è anche sinonimo di musei gratis: tra le tappe imperdibili figurano la Pinacoteca di Brera (con prenotazione), il complesso museale del Castello Sforzesco e il Museo del Novecento affacciato su Piazza Duomo, perfetto per concludere l’itinerario tra arte moderna e panorami iconici.

