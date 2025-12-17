A Natale Milano cambia ritmo: tra luci e mercatini, la città si scopre seguendo un itinerario di presepi tra arte, chiese e musei.

Milano è una città magnifica che, sotto Natale, sembra quasi cambiare ritmo grazie alle magie di luci, shopping e mercatini, ma anche di una tradizione che richiama ogni anno appassionati da ogni dove: quella dei presepi. È possibile perdersi in un itinerario diffuso tra le vie del capoluogo lombardo, tra opere artistiche, installazioni monumentali e racconti dall’aura sacra. Attraverso quartieri, chiese e musei, andiamo alla scoperta dei presi più suggestivi del Natale milanese.

I presepi più suggestivi tra Milano e dintorni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero dal nostro percorso che comincia dal celebre Presepe di carta del Londonio, custodito al Museo Diocesano. Realizzato nel Settecento da Francesco Londonio, è composto da circa sessanta figure dipinte e ritagliate, recentemente arricchite da nuove sagome e quinte sceniche che ne ampliano la profondità narrativa.

Si prosegue con il Presepe artistico del Rosetum, un appuntamento molto amato dai milanesi, che ogni anno propone un allestimento tematico di forte impatto simbolico, legato alla spiritualità francescana e all’attualità religiosa.

A Baggio, nella chiesa di Sant’Apollinare, prende forma uno dei presepi più spettacolari d’Italia: il Presepe biblico, un racconto monumentale che si sviluppa in 53 scene, dall’Antico Testamento alla Pentecoste, con migliaia di statuine, luci, suoni e movimenti.

Chiude il percorso la rassegna dei Presepi dei Missionari Cappuccini, una collezione di Natività realizzate a mano dai frati e ambientate in contesti provenienti da tutto il mondo, visitabile insieme a una mostra-mercato solidale.

Il presepe a grandezza naturale del Sacro Monte di Varese

Il vero gioiello del Natale 2025 è però il Presepe del Sacro Monte di Varese, a grandezza naturale. Nel cortile dell’Arcivescovado di Milano è esposta una replica della cappella seicentesca dedicata alla Natività, con nove statue in terracotta risalenti al 1600. Un allestimento immersivo che permette di entrare fisicamente nella scena sacra, trasformando la visita in un’esperienza potente e fuori dal tempo.

Photo Credits: Shutterstock