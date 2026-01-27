A Milano impazza il pomelo: l’agrume più antico del mondo diventa una mania urbana e simbolo di un’alimentazione sana che riscopre le radici.

A Milano c’è una nuova moda alimentare, un trend che sta trovando i favori di tutti al punto da essere diventato una vera e propria mania urbana: stiamo parlando del pomelo. Se non lo avete mai sentito nominare, niente paura. Si tratta di un agrume storico, dal quale derivano molti di quelli che mangiamo quotidianamente. Fino a poco tempo fa, si trattava di un frutto riservato ai banchi più curiosi delle terrazze cittadine o a quei fruttivendoli che nascondevano qualche chicca. Oggi, però, sembra essere diventato il simbolo di una alimentazione sana, vogliosa al contempo di ritrovare le sue radici. Ma perché è la nuova moda di Milano?

Milano: c’è la moda Pomelo. Cos’è e perché l’agrume più antico fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il pomelo, noto in botanica come Citrus maxima, è uno degli agrumi più antichi del mondo, capostipite di molte varietà oggi diffuse. Originario dell’area himalayana, colpisce subito per le sue dimensioni imponenti e per la sua polpa profumata, meno acida del pompelmo. A Milano il suo recente successo nasce anche dall’estetica: grande, avvolto nella carta, scenografico, perfetto per una città che ama trasformare il cibo in oggetto culturale e visivo. Non è solo esotismo, ma riscoperta di un frutto che in Italia è presente da secoli, spesso coltivato come pianta ornamentale.

Il boom milanese del pomelo passa infatti dalle terrazze verdi e dagli eventi dedicati agli agrumi, come quelli in Villa Necchi Campiglio, dove il pubblico riscopre varietà dimenticate. La pianta, resistente e adatta anche alla coltivazione in vaso, si presta bene alla vita urbana: luce sì, ma senza sole eccessivo, un equilibrio che rispecchia lo stile di vita cittadino.

Chef e appassionati lo hanno poi riportato in cucina, valorizzandone scorza e polpa in preparazioni dolci e salate, rendendolo molto più di una moda: è il simbolo di una Milano che guarda al futuro riscoprendo il passato.

Photo Credits: Shutterstock